Em clássico equilibrado, Fluminense e Flamengo empatam sem gols

Fluminense e Flamengo disputaram mais um tradicional clássico carioca neste domingo (9). Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, os times fizeram um jogo equilibrado no Maracanã e empataram em 0 a 0.

Com o resultado, o Fla desceu para o quinto lugar na tabela de classificação, com 14 pontos. Já o Tricolor Carioca ficou em melhor situação. Com sete pontos, a equipe deixou a zona de rebaixamento e aparece na 16ª posição.

O jogo

No primeiro tempo no Rio de Janeiro, os times mostraram equilíbrio. Os primeiros 15 minutos foram de domínio do Fluminense, que chegou perto de marcar com Ganso e foi preciso na marcação diante do adversário. Depois, o Flamengo foi quem tomou a iniciativa e levou perigo com Gabriel e Diego, que chegou a acertar a trave de Agenor. Já nos minutos finais, a partida ficou ainda mais equilibrada, sem bola na rede.

Na volta do intervalo, o ritmo da partida melhorou. O Flamengo saiu em contra-ataque logo no primeiro minuto, com Everton Ribeiro lançando para Bruno Henrique em profundidade. O atacante finalizou bem, mas viu Agenor fazer a defesa. O Flu respondeu com João Pedro, que invadiu a área e tentou tocar na saída de Diego Alves, que defendeu com o pé. O Rubro-Negro se fechou e passou a apostar nos contra-ataques, sem sucesso. Já o Tricolor tentou tomar a iniciativa do jogo e quase marcou aos 27, quando Marcos Paulo recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou forte, vendo Diego Alves espalmar. A pressão do Flu seguiu pelos minutos finais, com Caio Henrique e Marcos Paulo sendo parados em defesas de Diego Alves, que evitou a alteração no placar até o apito final.