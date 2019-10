Eleições da Unioeste serão na próxima terça-feira

A consulta acadêmica visando à escolha dos dirigentes que irão administrar a Unioeste nos próximos quatro anos será na próxima terça-feira (22). Ao todo serão 21 cargos eletivos: de reitor e vice-reitor, cinco diretores de campus além de 14 diretores de centros distribuídos nos cinco campi da Universidade.

Votantes:

O regulamento das eleições prevê a participação de toda a comunidade acadêmica que soma aproximadamente 16.500 pessoas, sendo composta por docentes (1.279), agentes universitários (1.248), pós-graduandos (2.440), acadêmicos presenciais (9.353) e EAD (2.079). O voto é paritário, obedecendo a proporcionalidade entre as três categorias: docentes, agentes universitários e discentes.

Alunos de graduação e pós-graduação regularmente matriculados na modalidade presencial ou EAD votam para os cargos de Reitor e Vice-Reitor, Diretor Geral de campus e Diretor Geral de Centro de seu curso.

Agentes Universitários votam para os cargos de Reitor e Vice-Reitor Diretor-Geral de campus.

Docentes votam para os cargos de Reitor e Vice-Reitor, Diretor-Geral de campus e Diretor de Centro de sua lotação.

As listas de votantes estão disponíveis na página “Eleições 2019”, aba “Documentos” no site da Unioeste https://www5.unioeste.br/eleicoes/principal/index.php

A votação pode ser feita com RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Carteira de Identidade Profissional.

Para ter o voto válido apenas uma quadrícula para cada um dos cargos com “X”, deve ser assinalada. Qualquer outra rasura na cédula implicará em voto nulo.

Locais e Horários de Votação:

Os locais de votação serão nos cinco campi da Unioeste (Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondo, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu), na Reitoria, no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) e no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), de Foz do Iguaçu.

Dessa forma, a comunidade acadêmica poderá ir às urnas no horário das 8h30 às 22h nos campi, das 7h às 22h no Huop, das 8h30 às 17h30 na Reitoria e das 8h30 às 19 h no PTI.

Consulta Acadêmica:

Buscando maior agilidade no processo de coleta dos votos dentro do horário previsto, esta eleição contará com 40 urnas. Além disso, a apuração passa a ser, nesta eleição, em cada campi e depois enviada à Cascavel para validação.

O professor José Ângelo Nicácio preside a Comissão Eleitoral Central e espera que a eleição transcorra dentro da normalidade. Ele reforça também que não haverá suspensão das atividades acadêmicas e administrativas no dia da eleição. O encerramento da totalização dos votos está previsto para a madrugada do dia 23.

O encaminhamento do resultado da consulta ao reitor da Universidade deverá ocorrer até o dia 18 de novembro, sendo que a homologação do resultado da consulta pelo COU deverá ser apresentada até o dia 02 de dezembro. O encaminhamento do resultado para o Governo do Estado está previsto para até o dia 06 de dezembro.

Candidatos:

REITOR E VICE-REITOR

Chapa: É hora de união: Unioeste em primeiro lugar

Reitor: Alexandre Almeida Webber

Vice-Reitor: Gilmar Ribeiro de Mello

Acompanhe a entrevista feita com os candidatos na redação dos Jornais O Paraná e Hoje News:

Chapa: Inovação e diálogo

Reitor: Edison Luiz Leismann

Vice-Reitor: Nelsi Salete Tonini

Chapa: Unioeste unificada e inovadora

Reitor: Wilson João Zonin

Vice-Reitor: Gracy Kelly Bourscheid Pereira

DIREÇÃO GERAL

Campus Cascavel

Anibal Mantovani Diniz

Paulo Sérgio Wolff

Rosana Katia Nazzari

Campus Foz do Iguaçu

Cláudio Roberto Marquetto Maurício

Fernando José Martins

Campus Francisco Beltrão

Adilson Carlos da Rocha

José Maria Ramos

Campus Marechal Cândido Rondon

Davi Felix Schreiner

Emilson Nogueira Kaiser

Campus Toledo

Remi SchornDIREÇÃO DE CENTRO

Campus Cascavel

Centro: Ciências Biológicas e da Saúde

Cristina Diamante

Marcio José MendonçaCentro: Ciências Exatas e Tecnológicas

Carlos José Maria Olguin

Samuel Nelson Melegari de Souza

Centro: Ciências Médicas e Farmacêuticas

Ralpho Rinaldo dos Reis

Centro: Ciências Sociais Aplicadas

Claudio Antonio Rojo

Delci Grapegia dal Vesco

Luciano de Souza Costa

Centro: Educação, Comunicação e Artes

Acir da Silva Dias

Campus Foz do Iguaçu

Centro: Engenharia e Ciências Exatas

Renata Camacho Bezerra

Romeu Reginato

Centro: Educação, Letras e Saúde

Samuel Klauck

Centro: Ciências Sociais Aplicadas

Valdir Serafim Junior

Campus Francisco Beltrão

Centro: Ciências Humanas

Ricardo Carvalho Leme

Centro: Ciências da Saúde

Franciele Aní Caovilla Follador

Centro: Ciências Sociais Aplicadas

Silvia De Freitas Mendes

Campus de Marechal Cândido RondonCentro: Ciências Agrárias

Nardel Luiz Soares Da SilvaCentro: Ciências Humanas, Educação e Letras

Edilson HoboldCentro: Ciências Sociais Aplicadas

Valnir Alberto Brandt

Campus ToledoCentro: Ciências Humanas e Sociais