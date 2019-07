EDUCAÇÃO FÍSICA: Acadêmicos participam do Dia de Ação

O Conselho Regional de Educação Física do Paraná (Cref9/PR) promoveu, em parceria com a Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Toledo, o Dia de Ação. O objetivo foi compartilhar conhecimento e temas relevantes do mercado atual. Voltado aos profissionais da área, os acadêmicos de Educação Física também marcaram presença, totalizando mais de 300 pessoas.

A programação contou com quatro cursos ministrados por profissionais do Cref, sendo eles: “Como criar grupos de corrida de rua”, com o professor Leonardo Pontarolli; “Ginástica de academias”, com o professor Cesar Macuco; “Musculação”, com o professor Luciano Henrique Rodrigues; e “Natação”, com a professora Mirley Lemos Corrado.

O acadêmico Wellington Barbosa da Silveira, do 4º ano, conta que foi gratificante participar: “Estar em contato com esses profissionais e adquirir todo esse conhecimento com certeza me deixam ainda mais preparado para o futuro”.

O coordenador do curso, professor Robson Recalcatti, avaliou o resultado do Dia de Ação como positivo: “Tudo o que puder agregar na formação dos alunos é de grande importância. Os cursos abordaram temas que fazem parte da grade curricular e novidades do mercado atual, para que os alunos saiam da universidade preparados para atuar na área”.

UNIPAR – Dois cursos livres ofertados pela Unipar seguem com inscrições abertas: auxiliar de laboratório clínico e decoração de ambientes. Os cursos são abertos à comunidade em geral que queira obter e aprofundar conhecimentos na área. Serão 80 horas de estudos presenciais. As aulas se iniciam no próximo mês. Os encontros serão aos sábados, em regime quinzenal, pela manhã, das 8h às 12h, e, à tarde, das 13h às 17h. Informações pelo telefone (45) 3321-1300, setor da pós-graduação.