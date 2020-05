Duplicação da BR-163 entre Toledo e Quatro Pontes será liberada nesta semana

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) anunciou que a partir da manhã desta quarta-feira (13) mais 8,5 quilômetros das obras de duplicação da BR-163 serão liberados para o tráfego de veículos na região oeste do Paraná.

O trecho, localizado entre os municípios de Quatro Pontes e Toledo, faz parte de uma obra de duplicação de 38,9 quilômetros. Desse total, outros 19 quilômetros já haviam sido entregues. O valor total investido pelo governo federal ultrapassa R$ 306 milhões.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) alerta os motoristas que costumam circular pela região para que ampliem os cuidados e a atenção, para evitar acidentes.

O trecho ainda passará por algumas obras complementares, mas já está devidamente sinalizado e o fluxo se dará através de duas faixas em cada sentido de circulação.

Equipes do Dnit e da PRF vão acompanhar a liberação da via duplicada, prevista para as 10 horas da manhã. Em caso de chuva, o cronograma pode ser suspenso e a inauguração, que não terá cerimônia, reprogramada para uma nova data.

A rodovia BR-163 é um dos principais eixos logísticos para o escoamento de produtos dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, permitindo o acesso aos portos de Paranaguá (PR) e Itajaí (SC).

As obras de duplicação facilitam as manobras de ultrapassagem, reduzindo os riscos de colisões frontais. A PRF alerta ainda para que os motoristas respeitem os limites de velocidade.