Drugovich escolhe equipe holandesa apara a F-2 FIA

Depois de disputar uma temporada na Euformula 3 Open e outra na Fórmula 3 FIA, o brasileiro Felipe Drugovich já tem definido o próximo passo de sua carreira no automobilismo internacional. O piloto de Maringá anunciou que disputará o Campeonato de Fórmula 2 FIA, o último degrau para todo piloto que tem como objetivo chegar à Fórmula 1.

Felipe Drugovich competirá pela equipe holandesa MP Motorsport, na qual testou há cerca de um mês em Abu Dhabi, no Circuito Yas Marina, três dias após o encerramento da temporada regular da Fórmula 1. “Será um ano para aprender muito, já que por si só um Fórmula 2 é um carro com um motor bem mais potente. Em 2019 eram 620 HPs contra os 380 HPs do Fórmula 3 que eu guiei”, ressalta Drugovich, de 19 anos. “Além disso, a Fórmula 2 agora passará a utilizar rodas de 18 polegadas, substituindo as de 13 polegadas que usava até agora. E isso vai mudar bastante o setup do carro”, completa.

A Fórmula 2 terá outros upgrades, como o próprio aumento da potência do motor e também o aumento do downforce. “Isso tornará o meu trabalho de adaptação ainda mais importante, mas, ao mesmo tempo, nivelará um pouco os pilotos recém-chegados como eu com os mais experientes na categoria, o que se aplica também às equipes. E isso certamente poderá me ajudar neste ano de estreia na Fórmula 2”, destaca.

Felipe Drugovich não esconde sua satisfação e também sua ansiedade pela abertura da temporada, cuja programação inclui um teste coletivo no início de março, no Bahrein, e outro no início de abril, em Barcelona, na Espanha. Entre os dois testes, o piloto paranaense disputará a primeira etapa do campeonato nos dias 20 a 22 de março também em Sakhir, no Bahrein. “Os testes com a MP Motorsport no início de dezembro passado em Abu Dhabi foram muito positivos”, relembra Felipe Drugovich. “A equipe fez um bom progresso, mas o maior progresso logicamente foi meu, que pude ter meu primeiro contato com o carro. Gostei muito de pilotar um Fórmula 2, é um carro sensacional. Agora é esperar pelo início da temporada, que será muito importante para meu aprendizado e para o meu futuro”, finalizou.

A temporada 2020 da Fórmula 2 FIA terá 12 etapas, todas em regime de rodada dupla e como preliminar da Fórmula 1.

O calendário da Fórmula 2 FIA para 2020:

Testes

1º a 3 de março – Sakhir, Bahrein

7 a 9 de abril – Barcelona, Espanha (ESP)

Campeonato

20 a 22 de março – Sakhir, Bahrein

1º a 3 de maio – Zandvoort, Holanda

8 a 10 de maio – Barcelona, Espanha

21 a 23 de maio – Monte Carlo, Mônaco

5 a 7 de junho – Baku, Azerbaijão

3 a 5 de julho – Spielberg, Áustria

17 a 19 de julho – Silverstone, Inglaterra

31 de julho a 2 de agosto – Budapeste, Hungria

28 a 30 de agosto – Spa-Francorchamps, Bélgica

4 a 6 de setembro – Monza, Itália

25 a 27 de setembro – Sochi, Rússia

27 a 29 de novembro – Yas Marina, Abu Dhabi

Indy

Sem a transmissão da Band (TV aberta), a Fórmula Indy deverá perder muita visibilidade no Brasil.

Regulamentos

Os estados Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco/Ceará adotaram o mesmo regulamento para a categoria Marcas 1.6. Será o mesmo do Turismo Nacional, que há alguns anos é feito pelo cascavelense Paulo Nazari, comissário técnico da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) e diretor técnico do Automóvel Clube de Cascavel.

Cascavel de Ouro

A Cascavel deste ano também seguirá o regulamento do Turismo Nacional.