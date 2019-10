Domingo é dia de ser criança no Gramadão da Vila A

Domingo (13) é dia de ser criança no Gramadão da Vila A em Foz do Iguaçu. Este é o mote da ação promovida pela Itaipu Binacional e pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI) para comemorar o Dia das Crianças, celebrado no sábado (12 de outubro). A festa “Venha ser criança no Gramadão” levará uma série de atividades ao espaço, a entrada é gratuita e o evento é aberto a toda comunidade iguaçuense e da região.

Na programação, destacam-se as apresentações culturais e as oficinas de pintura facial, pipa e cometinha. As crianças terão práticas em aparelhos de circo, como malabares, tecido acrobático, slackline (a famosa corda bamba) e diabolô. E também poderão brincar com bolha de sabão, cama de gato, pintura livre e dama gigante. E um espaço sensorial será destinado apenas às crianças de 1 a 3 anos.

A contação de histórias, que acontece de hora em hora (das 15h às 18h), traz o espetáculo “Tramar”, uma encenação teatral das histórias da escritora Ruth Rocha, executada pelos artistas da Cia Agregados.

O encerramento começa às 18h30 com show do grupo iguaçuense Maracatu Alvorada Nova, que desde 2013 trabalha com maracatu de baque virado. Haverá um cortejo por todo o Gramadão e as pessoas serão convidadas a experimentar esta expressão cultural brasileira.

Às 19h, o circo Troupe Luz da Lua apresenta o espetáculo “Todo dia é dia de Alegria”, com palhaços, malabares, música ao vivo, monociclos, acrobacias e tecido acrobático.

Projeto Cirandar

Na Praça da Paz, no sábado (12), o projeto Cirandar chega pela primeira vez a Foz do Iguaçu, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu e correalização da Fundação Cultural. A programação do Cirandar traz apresentações folclóricas brasileiras e de países da América Latina, cortejo de maracatu, com a participação das comunidades árabe, chinesa e japonesa, além de artistas locais, em evento aberto à comunidade, das 13h às 19h.

A expansão do Cirandar para o interior do Paraná começa a se confirmar exatamente com a chegada do evento a Foz do Iguaçu. “A intenção é criar uma cultura de informação da arte, do resgate dos valores tradicionais com circulação em todo estado”, afirma a produtora cultural Beth Capponi, idealizadora do projeto.

A edição 2019 do Festival Infantil Cirandar é uma realização do Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Especial da Cultura e Comunicação, com patrocínio da Sanepar.