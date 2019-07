Divisão de Acesso: PSTC é campeão

Cornélio Procópio – PSTC é o campeão da segunda divisão do Campeonato Paranaense. O time de Cornélio Procópio levantou a taça depois de um emocionante empate por 3 a 3 com o União Beltrão, no estádio Ubirajara Medeiros. O primeiro jogo da decisão havia terminado no 2 a 2 e, como teve a melhor campanha geral, o PSTC jogava por dois resultados iguais. As duas equipes já haviam garantido o acesso e disputarão a Série A do Estadual em 2020.

No total, o PSTC, comandado pelo técnico Reginaldo Vital, venceu 12 dos 19 jogos disputados ao longo da segundona, além de mais quatro empates e três derrotas. Já o União Beltrão ganhou oito vezes, empatou seis e perdeu quatro.

A grande final reservou emoção do começo ao fim. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, Patrick abriu o placar para os donos da casa. Na etapa final, um festival de gols. O União empatou com Rafael Xavier, aos dez.