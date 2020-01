Distrito industrial de Santa Terezinha se consolida e traz Brilhante Transportes

O distrito industrial de Santa Terezinha de Itaipu, mais uma vez mostrou que está consolidado e preparado com infraestrutura adequada para atender as empresas que buscam projeção.

Desta vez, a Brilhante Transportes, empresa de logística que atua há 16 anos no transporte de cargas refrigeradas no Brasil e em todo o Mercosul, desliga suas atividades no ramo, em Foz do Iguaçu e aporta suas expectativas de crescimento em Santa Terezinha de Itaipu. A assinatura da concessão para uso de área de 24.113,34 m² foi realizado na manhã de segunda-feira (6), na sala de reuniões do Paço 3 de Maio, na presença do prefeito Cláudio Eberhard, da diretora financeira da empresa, Jéssica Sartori Alexandre e dos diretores da Brilhante Transportes, Altair Sartori e Adilmar Sartori.

A instalação da empresa deve acontecer dentro de 90 dias e as atividades iniciadas em sua totalidade, no início do segundo semestre de 2020. Serão 200 empregos diretos gerados. Hoje a empresa conta com frota de 140 caminhões que transporta os produtos de grandes empresas como: Danone, BRF, JBS, Minerva, Martin Brower, entre outras.

“É a visão de futuro que se consolida. Estamos orgulhosos de ter uma empresa desse porte em nossa cidade e cada dia mais certos de que estamos no caminho certo”, disse o prefeito. Ele acrescentou que a vinda de grandes empresas para o distrito industrial é o reflexo de um trabalho em equipe sério, honesto e transparente. “Existe comprometimento. O setor de logística é muito importante para a nossa cidade e região da tríplice fronteira; no entanto, a vocação está voltada para esse setor e estamos nos preparando para atender esse segmento que tanto movimenta a economia nacional”. “Quem ganha é a cidade, é o itaipuense que pode contar com novas vagas de trabalho e vê a cidade crescer em todos os aspectos”, ressaltou.

O diretor da Brilhante Transportes, Adilmar Sartori, ressaltou que traz a empresa com total segurança de grandes resultados. “Optamos por Santa Terezinha primeiro pela localização estratégica, a excelente infraestrutura, mas sobretudo, a nossa visão de crescimento foi ao encontro com a do poder público local. Nos sentimos seguros aqui. A cidade é completa, nos atende em vários aspectos e houve muita transparência dentro do propósito da concessão”, garantiu ao acrescentar que os investimentos “certamente irão ultrapassar os citados em concessão”.

Expansão – Dentro da visão de amplitude, o prefeito Cláudio Eberhard informou que está em fase implantação do novo distrito industrial. Até março deste ano, deverão ser iniciadas as obras de infraestrutura de novos 250 mil m² de área. “A cidade cresce e precisamos acompanhar essa evolução planejando e investindo no futuro”, pontuou o gestor público.