Dia do Rio: “Falta consciência da população”

Reportagem: Milena Lemes

Neste domingo (24) é comemorado o Dia do Rio. A instituição da data tem como objetivo conscientizar a população e mostrar a importância da preservação e da proteção dos recursos naturais. Em Cascavel, após o fim do Mutirão de Limpeza Água Boa, Cidade Limpa, no início do ano, a Fonte dos Mosaicos, onde fica o afluente do Rio das Antas, o Rio Cascavel, o Córrego Bezerra e o Rio das Antas foram limpos por meio de ações da Secretaria de Meio Ambiente.

De acordo com o presidente da ONG Amigos dos Rios, Adelar Valdameri, que acompanhou a limpeza dos rios, mais de dez toneladas de lixo foram retiradas.

Ao todo, Cascavel tem 18 rios. O secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura, explica que a ideia é limpar o restante dos rios e manter a limpeza a cada dois meses, porém, para que o trabalho seja preservado, é preciso ajuda da população. “Falta consciência na população, porque a gente limpa, depois vem uma chuva e traz lixo para o rio de novo, seja uma garrafa jogada na calçada, um pacotinho… então é o cuidado de cada pessoa que vai fazer a diferença”.

A vigilante Andressa de Abreu tem uma filha de 8 anos e um filho de 10 anos e conta que desde cedo ensina para os dois que não é correto jogar lixo na rua. “Uma pessoa que joga lixo na rua não pensa no próximo ou no futuro, porque ela não será prejudicada agora, mas lá na frente os filhos, os netos dela, serão prejudicados”.

Sofá e revolta

No último domingo (17), o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais na qual mostrou o descarte de um sofá e de um colchão em um lote baldio, perto do Ecopark Oeste. No vídeo, o prefeito lembra que a prefeitura coleta materiais volumosos.

Para utilizar o serviço, basta ligar para a Ouvidoria 156 ou para a Secretaria de Meio Ambiente, telefone (45) 3223-6635, e agendar um horário para o material ser recolhido. “Em vez de jogar na rua, é só ligar para nós, agendar um horário e o caminhão da prefeitura vai buscar”, explica o secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura.

Ainda de acordo com ele, o material é retirado em uma semana.

Ponto de Entrega Voluntária

Uma das ações da Secretaria de Meio Ambiente para o próximo ano é a implementação do PEV (Ponto de Entrega Voluntária), em que será possível descartar resíduos volumosos por conta própria, sem precisar agendar com a secretaria antes.

“Por exemplo, se uma pessoa fizer uma reforma pequena em casa, ela poderá levar os restos de construção até o PEV e lá estará separado o espaço para os diferentes materiais, como móveis, resíduos de construção, madeira, eletrônicos”, adianta o secretário Wagner Yonegura.

De acordo com ele, a secretaria aguarda o projeto do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) ficar pronto.