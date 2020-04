Decreto de Umuarama eleva toque de recolher às 22h e libera Feira do Produtor

Produtores usaram máscaras e mantiveram as barracas distantes umas das outras no primeiro dia de feira durante quarentena

Foto: Alex Miranda — Produtores usaram máscaras e mantiveram as barracas distantes umas das outras no primeiro dia de feira durante quarentena

Em seu pronunciamento matinal diário pelas redes sociais, o prefeito de Umuarama Celso Pozzobom revelou ontem (8), que através de um novo decreto municipal, elevou o horário do toque de recolher para as 22h, com retorno às 5h. No decreto anterior o horário em que o cidadão não pudesse mais sair às ruas era às 21h. No mesmo documento o prefeito também liberou o funcionamento da Feira do Produtor que acontece às quartas e sextas-feiras e aos domingos, desde que sejam seguidas algumas determinações referentes à segurança sanitária. O intuito é manter as atividades comerciais em funcionamento durante o período de quarentena por conta do avanço do coronavírus.

O prefeito lembrou também do elevado número de pessoas infectadas com dengue no município, que ultrapassou os 1600 casos e pediu para que pessoas que fazem parte do grupo de risco não saiam de casa até que a situação seja amenizada.

Em nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) relata que “o novo decreto municipal que atualiza o enfrentamento ao coronavírus e flexiona as atividades, será publicado hoje (9), mas está em vigor desde ontem (quarta-feira, 8)”.

“As feiras do produtor de quarta, sexta e domingo deverão seguir restrições e cuidados especiais obrigatórios (como uso de máscaras, disponibilização de álcool gel e proibição de consumo de alimentos no local (na praça de alimentação). É importante que as pessoas não levem à feira crianças, idosos e pessoas do grupo de risco.

Não será permitida a utilização de brinquedos infláveis, cama elástica e atrativos para crianças. As demais feiras permanecem proibidas”.

Hora de sair da rua

Ainda na nota enviada à imprensa, a Secom aponta que o toque de recolher está mantido nos critérios iniciais, com uma adequação quanto ao horário (das 22h às 5h) e para entregas (delivery), que poderão serão feitas até as 22h. As atividades do comércio podem funcionar até as 20h.

No pronunciamento feito na quarta-feira (8), o prefeito Celso Pozzobom reforçou o pedido para que as pessoas mantenham os cuidados com a higienização, que mantenham o espaçamento em filas e permaneçam em isolamento social. Pozzobom pediu ainda para que a população tenha paciência e se programe para receber o auxílio emergencial do governo federal, evitando aglomerações, principalmente nas agências bancárias e nas lotéricas.

Danos ao erário

A ratificação de estado de emergência para estado de calamidade pública, baixado em decreto municipal por Pozzobom na terça-feira (7), deu base jurídica para que o município possa notificar pessoas que eventualmente estiverem fora o horário estipulado, nas ruas do município, principalmente depois que o documento foi aprovado pelos deputados estaduais em votação na tarde de ontem (8) na Assembleia Legislativa do Paraná.

O promotor de Justiça de Umuarama Marcos Antonio de Souza relatou que acompanha os tramites e os decretos. “Seguimos orientando a Procuradoria Jurídica do Município para que faça tudo dentro da legalidade, principalmente para que as pessoas eventualmente prejudicadas venham a procurar ressarcimento ao Município, gerando danos ao erário”, comentou.

População nas ruas

Com a parcial reabertura do comércio de Umuarama (também através de decreto municipal na segunda-feira, 6), a população aparentemente abandonou o isolamento social e foi às ruas. O prefeito Celso Pozzobom chegou a citar em duas manifestações públicas, ter se deparado com muitas pessoas que estão dentro do grupo considerado de risco (idosos) caminhando tranquilamente pelo município sem tomar os cuidados necessários para não serem acometidos pelo coronavírus.

O promotor Antonio Marcos lembra que todas as medidas, inclusive o toque de recolher, estão sendo tomadas porque a população está contribuindo para isso e reforça o pedido que vem sendo feito desde início da quarentena. “Quem não tiver necessidade de sair as ruas que fique em casa e se proteja, protegendo também a família”.