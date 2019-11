De olho na Segunda Divisão, Foz renova os laudos do ABC

Foz do Iguaçu – Rebaixado do Estadual num ano no qual teve a “temporada dos sonhos”, o Foz do Iguaçu Futebol Clube já começa a pensar no calendário profissional de 2020, além de manter as categorias de base neste fim de 2019.

O Azulão, que neste ano disputou a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro, além da Série Ouro do Campeonato Paranaense, só terá a Segunda Divisão estadual para disputar no próximo ano. E para isso já começa a renovar os laudos do Estádio do ABC, o que indica que a terra das Cataratas seguirá sendo a casa da equipe, que este ano cogitou mudar de cidade.

O principal estádio iguaçuense está com o laudo de prevenção e combate de incêndio vencido desde outubro, e com os de condições sanitárias e de higiene e de segurança com o vencimento marcado para daqui um mês, em 13 e 19 de dezembro, respectivamente. Já o de engenharia em validade até maio de 2021.

O arbitral da Segundona 2020 está previsto para ser realizado em janeiro, e partir dele a diretoria do Foz começará a trabalhar com afinco rumo ao acesso. Mesmo assim, jogadores com o perfil para a competição já estão sendo observados.

As disputas da Segunda Divisão deverão ir de abril a julho, e além do Foz do Iguaçu FC contar com Maringá FC, Independente SJ, Rolândia, Prudentópolis, Apucarana, Batel, Nacional, Andraus e Arapongas.