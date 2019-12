Dante Fibra pontua em sua estreia na Stock Light

O paulista Dante Fibra classificou com uma experiência incrível sua estreia na Stock Light. Ele disputou a oitava e última etapa da temporada no último domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, competindo pela equipe cascavelense MRF Motorsport.

Dante pontuou em sua primeira prova na categoria de acesso à Stock Car, ao concluir a prova em 12º lugar, depois de ter lago em 17º. “Minha estreia na Stock Light foi uma experiência incrível. Nos treinos consegui me adaptar bem ao carro, na tomada de tempos tive um pouco de dificuldade com os pneus novos e não consegui classificar tão bem. Na corrida consegui escalar posições e pude disputar com pilotos muito experientes e campeões da categoria”, completa Dane.

O vencedor da prova foi Matheus Iorio. Já na classificação final do campeonato, Guilherme Salas conquistou o título, com 295 pontos, tendo o gaúcho Gabriel Robe como vice-campeão, com 247. O cascavelense Gustavo Myasava termina o ano em décimo, com 174 pontos, ao passo que Dante Fibra, apenas com uma participação, somou 28 pontos e ocupou a 27ª colocação.

Sem recesso

A diretoria do Kart Clube de Cascavel decidiu que este ano o Kartódromo Delci Damian não terá recesso. Atividades só serão paralisadas no dia de Natal e Ano Novo.

Pedro Clerot

Líder do campeonato na Júnior Menor, com sete pontos de vantagem, o brasiliense Pedro Clerot (Q7 Produções) viu suas chances de confirmar o título de campeão praticamente se acabarem antes da largada da primeira bateria da etapa final da Copa São Paulo Light, no último sábado. Com problemas de perda de pressão no carburador, o motor de seu kart não funcionou no momento do aquecimento e só “pegou” depois da largada, causando um prejuízo irreversível para o piloto da Dibo Kart Team. Quase uma volta atrasado em relação a todos os concorrentes, Pedro Clerot correu em busca da recuperação na primeira bateria, mas, ainda com problemas na carburação, terminou em 14º. Na prova seguinte, já com um novo carburador, o brasiliense recebeu a bandeirada em sétimo e, na terceira e última, foi o quarto colocado. Na soma, ficou em oitavo na etapa e terminou o campeonato como vice-campeão.