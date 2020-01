Cursos de Nutrição e Psicologia formam 94 novos profissionais

O Anfiteatro da Reitoria do Centro Universitário FAG foi palco de duas cerimônias de colação de grau na terça-feira (21). Os cursos de Nutrição (Integral e Noturno) e Psicologia (Matutino e Noturno) concederam a outorga de grau a 94 novos profissionais. As sessões solenes foram presididas pela pró-reitora Administrativa, Jaqueline Aparecida Gurgacz Ferreira.

A primeira cerimônia foi do curso de Nutrição. Boa parte dos formandos finalizou a vida acadêmica já sabendo quais seriam os próximos desafios, seja no campo profissional ou acadêmico. Marianela Urrutia, aluna laureada, é um exemplo: mesmo antes de colar grau, ela já havia sido aprovada no mestrado em Biociências e Saúde da Unioeste. “Eu estou muito emocionada. Eu me dediquei muito, sempre quis aprender o máximo de tudo, aproveitei todas as oportunidades, e o resultado veio”, comenta.

Às 20h, foi a vez de os formandos de Psicologia participarem do ápice da vida acadêmica. Em seu discurso, a paraninfa Laís Raycik destacou a colocação de vários dos formandos no mercado de trabalho. “Estágios, trabalhos em grupo, congressos, viagens, publicações, TCCs, tanto para relembrar. Talvez agora faça mais sentido o que nós, professores, sempre falávamos: ‘Não é só o conhecimento que é exigido na graduação, é preciso desenvolver muitas outras competências’ – e vocês as desenvolveram”.