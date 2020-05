Cursos da saúde participam da campanha Máscara pela Vida

A Universidade Paranaense – Unipar está junto na campanha de conscientização Máscara pela Vida, idealizada pelo Codesc (Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável de Cascavel) e pela JCI Cascavel. Equipes voluntárias dos cursos de Enfermagem e de Biomedicina distribuem máscaras e orientam a população.

Como reforça o Codesc, já existem países que conseguiram reduzir o número de infectados da covid-19 com o hábito de uso de máscaras. Assim, a recomendação é para que cada um faça a sua parte – “salve a sua vida e a de quem você ama”, diz o slogan da Campanha, que ganhou as ruas e as redes sociais, com a hashtag #máscarapelavida.

A Campanha contempla a entrega de 20 mil máscaras laváveis à comunidade. A previsão de duração da ação é de 60 dias, acontecendo às segundas, quartas e aos sábados, das 10h às 13h.

Nos dias de semana, a equipe se concentra na Travessa Padre Champagnat, no Centro de Cascavel, e, no fim de semana, nos supermercados, contemplando diversas regiões.

O projeto tem por finalidade mostrar às pessoas que o uso de máscara é um aliado na luta contra a pandemia e, assim, auxiliar para a mudança no comportamento individual e coletivo e, ainda, oportunizar práticas de promoção e prevenção em saúde.

Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem, professora

Débora Girardello, alunos estão sendo orientados por docentes nessa campanha. Além de auxiliarem na entrega das máscaras, conscientizam para o uso correto e outras formas de prevenção contra a covid-19. “É importante que os acadêmicos dos diversos cursos de saúde conheçam e reforcem o aprendizado na interação com a comunidade. Um momento como esse permite que o acadêmico realize educação em saúde na capilaridade social, desenvolva ações de prevenção, promoção e proteção, associando conteúdos já aprendidos aos conceitos atualizados que uma nova patologia traz à sociedade. Além disso, a ação permite ao acadêmico voluntário exercer cidadania e extensão social, fatores tão importantes na formação profissional”, afirma.

RECOMENDAÇÕES

– Lavar antes e após o uso com água e sabão neutro ou álcool 70%;

– Para manusear, toque apenas no elástico;

– Trocar a máscara assim que estiver úmida;

– Use a máscara sempre que precisar sair de casa;

– Saia sempre com pelo menos uma máscara reserva e com um saco plástico para guardar a máscara suja ao trocar.