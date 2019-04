Cursos da Juventude iniciam em Novo Sarandi

O Programa “Jovem em ação” da Secretaria da Juventude em parceria com o Centro Integração Emprego-Escola do Paraná (CIEE), iniciou em mais um distrito do município. Os distritos de Vila Nova e Novo Sarandi em Toledo estão sendo contemplados com a atividade.

Novo Sarandi recebeu nessa semana o primeiro dos quatro encontros de qualificação profissional da primeira fase da ação, que acontece no Colégio do Campo de Novo Sarandi. .

O programa é realizado nas quartas-feiras, com duração de quatro horas E incentiva a participação dos jovens com atividades diferenciadas. O primeiro dia contou com 30 participantes..

“Os jovens da comunidade tiveram boa aceitação da ação que é voltada para qualificação dos jovens, posteriormente outras ações serão realizadas como o programa Família em ação, oficinas de oratória, marketing pessoal e atividades culturais, esportivas e artísticas, assim como acontecerá em Vila Nova” comenta o secretário da Juventude, Jairo Cerbarro.

Jairo também ressalta a satisfação de fazer o Jovem em ação no Colégio do Campo, “ É a primeira vez que são levadas ações desenvolvidas em prol dos jovens em Novo Sarandi, e isso nos motiva a levar mais ações descentralizadas da Secretaria da Juventude, a participação deles faz muita diferença”.

A diretora Marcia Roos trabalha no Colégio do Campo de Novo Sarandi E relata nunca ter visto uma ação como esta. “ É com alegria que recebemos essa ação aqui em nosso distrito, nunca foram feitas ações como esta, estamos afastados do centro da cidade e isso dificulta a vinda de projetos diferentes para cá, tenho certeza que isso fará muita diferença na vida desses jovens”.