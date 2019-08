Cultivo do morango será destaque na festa deste ano

Começa nesta quinta-feira (8) a festa mais saborosa de Cascavel. Na 20ª edição, a Festa do Morango reúne até domingo deliciosas guloseimas feitas à base da fruta no Centro de Convenções e Eventos. Neste ano com uma novidade: o visitante poderá conhecer os processos de produção do morango.

“Nós vamos colocar o agronegócio dentro da festa, com uma parceria com o Instituto Emater, para que o visitante conheça o modelo de produção do morango, se o fruto é mais doce ou mais ácido, qual a qualidade do morango”, explicou a presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Maria Luiza, Lucivani Boaretto, organizadora do evento.

O técnico da Emater Erivan Marreiros conta que, no estande do Instituto, o visitante encontrará uma bancada de morangos em cultivo semi-hidropônico. “O cultivo semi-hidropônico é aquele sem solo. Nós vamos falar de técnicas de produção da fruta, desde a aquisição das mudas até a colheita”.

De acordo com ele, a ideia é explicar o processo para produtores em escala comercial e também para quem deseja cultivar a fruta em casa.

Para o coordenador da festa, Arcênio Rodrigues, é importante mostrar o processo de produção do morango para valorizar o produtor. “Nós consumimos o morango em forma de espetinho e não olhamos a cadeia que há por trás: é preciso produzir, transportar, armazenar e vender…”

Segurança

De acordo com Lucivani, parte do dinheiro arrecadado na festa será destinada para a instalação de câmeras de monitoramento nas extremidades e nos pontos finais de ruas do Bairro Jardim Maria Luiza.

Horários

No dia 8 de agosto, a festa começa às 17h. Na sexta-feira, dia 9, os consumidores já podem chegar a partir das 13h e, sábado e domingo, o evento começa às 10h. Em todos os dias o atendimento se encerra às 23h.

O Centro de Convenções e Eventos fica na Rua Fortunato Bebber, 987, Bairro Pacaembu.

Atividades

De acordo com a presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Maria Luiza, Lucivani Boaretto, 140 estandes participarão desta edição da festa, com gastronomia intensa à base de morango, além de apresentações culturais japonesas, ucranianas, italianas, gauchescas e também shows musicais de bandas locais.

Na sexta-feira (9), às 20h30, será feita a escolha da Rainha do Morango. No sábado (10) será servido o café colonial das 10h às 21h. O ingresso para o café custa R$ 30 e deve ser comprado antecipadamente pelo telefone (45) 99910-4659.

Reportagem: Milena Lemes