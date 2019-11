Crianças com dificuldade na escola: como os pais podem ajudar em casa?

Assim como outras atividades do nosso dia a dia, é importante que a tarefa em casa faça parte da rotina da família e que se transforme em hábito. As tarefas são uma oportunidade de reflexão e de crescimento pessoal da criança, além de auxiliarem no desenvolvimento de responsabilidade e senso de organização. “O incentivo e o interesse da família são muito importantes. É fundamental que os pais entendam a importância da lição, que ajudem as crianças a prosseguir por conta própria em seus estudos”, diz Natália Germano, com mais de 15 anos de experiência na área de educação.

Os pais podem ajudar estabelecendo horário e local adequado para o estudo. Montar uma agenda com as atividades diárias também pode ajudar nesta organização. “Na hora do estudo, é recomendável que os pais desliguem a TV e leiam, por exemplo”, comenta Natália, que atualmente é gerente do setor pedagógico do Kumon.

A organização também é um ponto-chave. “Na escola, auxiliamos os alunos desde como organizar sua agenda até seu armário, assim como ter o hábito de olhar o mural todos os dias. Orientamos que seja feito da mesma forma em casa, estabelecer uma rotina de estudos, ter um local físico reservado para esse fim e dedicar um tempo na noite anterior para arrumar a mochila do dia seguinte, são formas de auxiliar e ao mesmo tempo proporcionar esta autonomia para eles”, diz Krishna Tavares, com mais de 14 anos de experiência na área da educação e coordenadora de ensino na Escola Alef Peretz.

A participação dos pais é importante, mas em vez de se sentarem junto para fazer a lição com a criança, a melhor opção é colocá-la em seu ambiente de estudos e os pais ficarem por perto, como um apoio. “Seja companheiro da criança. Mostre que estão ali para qualquer necessidade, mas não façam as atividades no lugar delas”, explica Krishna.

“Também é recomendável montar um planejamento e ter um local específico para estudar em casa, se possível um cômodo iluminado, organizado e longe de distrações, para que a criança consiga realizar os exercícios e se concentrar”, acrescenta Natália.

Confira seis dicas para ajudar os pequenos em casa:

Prática diária dos exercícios

Não deixe acumular tarefas, para depois fazer tudo em um único dia. Estabeleça uma rotina de estudos diária.

Ao iniciar a tarefa, faça-a até o fim

Importante ter sempre à mão lápis e borracha e demais materiais para realizar a lição de casa. Evite distrações para que o estudo possa ser realizado com sucesso.

Estabeleça hora

É recomendado fazer as lições todos os dias, sempre no mesmo horário.

Faça os exercícios na ordem proposta

Não pule as folhas nem os exercícios que precisam ser realizados. Siga a ordem e só siga adiante após terminar.

Faça os exercícios com atenção

Procure um local silencioso e sem interrupções para fazer as lições de casa.

Organização

Em casa, no fim do dia, é importante organizar os materiais de estudo e deixar a mochila preparada para o dia seguinte.