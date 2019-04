Coritiba recebe Ponte Preta na segunda-feira

Com expectativa de arquibancadas lotadas no Couto Pereira, o Coritiba recebe a Ponte Preta nesta segunda-feira, às 20h, pelo encerramento da 1ª rodada da Série B do Brasileiro 2019. É que a diretoria coxa-branca, numa forma de homenagear o ídolo Dirceu Krüger, que faleceu quinta-feira aos 74 anos de idade, distribuiu ingressos gratuitamente para a torcida alviverde. Uma serie de ações especiais estão sendo preparadas em uma noite que promete ser histórica no Alto da Glória. Em campo, a novidade será o retorno do goleiro Wilson, recuperado da cirurgia que o afastou de toda a Taça Dirceu Krüger, a segunda do Paranaense 2019.