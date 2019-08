Coritiba recebe Figueirense para entrar no G4 da Série B

Curitiba – Invicto há cinco jogos, o Coritiba recebe o Figueirense, que não vence há cinco partidas, interessado apenas nos três pontos, neste sábado, às 16h30, no Couto Pereira, pela 15ª rodada.

Um triunfo elevará o Coxa ao grupo dos quatro primeiros da competição, independentemente de outros resultados da rodada. Para o Figueira, voltar a vencer significa voltar a sonhar com as primeiras posições. O time de Santa Catarina está na 11ª posição com 20 pontos, a três pontos do quarto colocado CRB e do sexto colocado Coritiba.

Para o compromisso deste sábado, o técnico Humberto Louzer conta com o retorno do artilheiro Rodrigão e o camisa 10 Giovanni, ambos de volta de suspensão. O veterano Rafinha é outro que volta a ficar à disposição, recuperado de dores musculares.

Em contrapartida, o zagueiro Walisson Maia, com entorse de joelho confirmada, será desfalque por pelo menos um mês. O goleiro Wilson também está fora. Apesar de já treinar normalmente com o restante do elenco, ele deverá retornar a campo apenas na próxima rodada, na terça-feira (13), contra o Brasil de Pelotas, também no Couto Pereira.