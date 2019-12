CORITIBA | Pensamento está na Copa São Paulo

Com o retorno do time principal à Série A do Campeonato Brasileiro, o sentimento é dever cumprido em 2019 para o Coritiba, que só não dá o ano por encerrado por conta da preparação da sua equipe de base para Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começará no dia 2 de janeiro. O Coxa está no Grupo 32, com Portuguesa, CSA-AL e São Bento, e joga a primeira fase no estádio Canindé. Comandada por Ricardo Quandt, a equipe alviverde paranaense iniciou sua preparação no último dia 25 e até a viagem a São Paulo fará cinco amistosos preparatórios.