Corinthians enfrenta Fortaleza disposto a esquecer o Flamengo

São Paulo – O Corinthians abre a 31ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (6), dia no qual recebe o Fortaleza às 19h15, em Itaquera. O Alvinegro paulista encara o duelo com o tricolor cearense para esquecer o Flamengo, por quem foi goleado no fim de semana e escancarou a crise no Parque São Jorge.

De imediato, a goleada por 4 a 1 causou a demissão do técnico Carille ainda no vestiário dos visitantes no Maracanã, domingo (3). Depois, no dia seguinte, foi a vez dos auxiliares técnicos Leandro “Cuca” Silva e Fabinho, do preparador físico Walmir Cruz e do analista de desempenho Dênis Luup serem desligados do clube, além do coordenador de futebol Emerson Sheik, que pediu demissão.

Com isso, o técnico da equipe sub-20 corintiana, Dyego Coelho, assume interinamente o time profissional. Ele estará no banco de reservas esta noite, mesmo com a confirmação da contratação de Tiago Nunes junto ao Athletico-PR.

O anúncio da chegada do novo treinador, aliás, deve elevar o ânimo no Corinthians, que não vence há oito rodadas e já está a sete pontos do G4, grupo que frequentava antes do jejum de vitórias. Pelo menos é isso que espera Coelho, que pode ficar à frente da equipe nos oito jogos restantes até o fim da temporada.

“A grande mudança é comportamental. [O Corinthians] Precisa mudar o mais rápido possível. Sobre jogadores, vamos definir agora. Mas é aquilo que sempre falo: o comportamento dá algumas situações que você precisa mudar, dentro de campo. Perdeu a bola, tem que ter comportamento. Falta um comportamento melhor. Treinamos segunda e já deu para perceber mudança”, diz o interino corintiano.

As equipes

Para este jogo, Vagner Love e Manoel, na transição física, são dúvidas, enquanto Everaldo vem treinando há duas semanas e estará à disposição de Dyego Coelho. Em contrapartida, Cássio e Fagner, que acusaram dores contra o Flamengo, dificilmente jogarão. No Fortaleza, que busca a quinta partida de invencibilidade, Rogério Ceni não conta com os atacantes Osvaldo e André Luis.