Corinthians e Chape fazem jogo derradeiro pela Copa do Brasil

São Paulo – Três dias após ser campeão do Campeonato Paulista, o Corinthians volta a campo para nova decisão nesta quarta-feira, desta vez com a Chapecoense e pela Copa do Brasil. O jogo, válido pela rodada de volta da 4ª fase, está marcado para as 21h30, em Itaquera.

Na rodada de ida, o time catarinense venceu em casa, por 1 a 0. Por isso, o Alvinegro paulista entra em campo precisando reverter o placar e sem poder contar com Júnior Urso, lesionado no músculo adutor da coxa direita.

Além do volante, a tendência é de que o zagueiro Henrique também seja vetado. Ele sentiu dores na coxa durante o segundo tempo do duelo contra o São Paulo e teve de ser substituído.

Do outro lado, em busca de avançar às oitavas de final para esquecer de vez a derrota na final do Campeonato Catarinense, a Chape entra em campo podendo até mesmo empatar para seguir adiante na Copa do Brasil.