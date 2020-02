Contra a dengue, municípios apelam para arrastão e fumacê, sem descanso

Nova Aurora – A situação alarmante da dengue na região oeste do Paraná tem levado os municípios a insistirem no uso do fumacê – aplicação de inseticida – nos bairros em que há maior infestação do mosquito Aedes aegypti e até cancelamento de recesso do Carnaval para realização de arrastão.

Em Nova Autora, o prefeito Pedro Leandro Neto cancelou o decreto de recesso do Carnaval e convocou todos os funcionários públicos para irem às ruas a partir desta sexta até a Quarta-Feira de Cinzas no maior arrastão de limpeza já realizado no Município. Ele disse que, após a confirmação de mais de 280 casos da doença na cidade e outros 400 suspeitos, medidas drásticas tiveram de ser tomadas: “Infelizmente, não foi esse o planejamento que fizemos nem era o que gostaríamos de fazer. Porém, não temos outra escolha a não ser colocar todo o nosso efetivo nas ruas como ação de combate à dengue”.

Fumacê

Em cidades como Cascavel, Marechal Cândido Rondon, São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu e Nova Aurora ocorre a aplicação de inseticida por meio do fumacê. Em Marechal, a preocupação é que, caso o número de casos confirmados continue crescendo da forma como vem sendo observado, a epidemia seja confirmada.

O chefe do Setor de Endemias, Sérgio Radke, destacou que as atividades de combate à dengue começaram com os agentes e serão complementadas com o fumacê. “São medidas para tentar conter a situação. Pede-se para que a população abra portas e janelas para que as micropartículas cheguem a todo o imóvel e assim elimine os mosquitos”.

Em Cascavel, o número de casos da doença quase dobrou em uma semana. Por isso, a aplicação do inseticida também foi iniciada. Contudo, o volume enviado pelo governo do Estado não é suficiente para que toda a cidade seja contemplada, por isso a aplicação será feita nos bairros com maior incidência de infestação do mosquito: Brasília, Morumbi, Floresta, Pioneiros Catarinenses e Neva.

Desde agosto foram confirmadas 24 mortes causadas pela dengue. Dessas, três são do oeste: Jesuítas, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon.

Foz decreta situação de emergência

Em Foz do Iguaçu, com 1.217 casos confirmados até segunda-feira (17), fez o prefeito Chico Brasileiro decretar ontem (19) situação de emergência. Diante do cenário de epidemia, várias medidas serão adotadas para combater o mosquito da dengue: autorização para a Secretaria de Saúde requisitar pessoal e equipamentos dos diversos órgãos da prefeitura para combate ao mosquito; autorização para a contratação temporária de pessoal; liberação pela Secretaria da Fazenda de reserva de caixa para os pagamentos considerados emergenciais pela Saúde visando à aquisição de bens e serviços necessários para a erradicação dos focos do Aedes aegypti e tratamentos das pessoas atingidas pela doença; permissão de dispensa de licitação desde que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias; autorização para agentes de saúde e servidores designados para esse fim, entre as 7h às 18h, devidamente identificados e, se necessário, acompanhados de autoridade policial, entrarem em casas fechadas, abandonadas e naquelas em que o morador se recuse a abrir o imóvel para vistoria.