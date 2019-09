Conseleite: Após leve recuperação, preço do leite volta a recuar no PR

Após uma recuperação tênue registrada em agosto, o mercado do leite voltou a oscilar para baixo em setembro. A queda aferida é de 1,42%, e tem relação direta com o aumento da captação – comportamento considerado sazonal – e com estagnação do consumo. A análise foi apresentada em reunião do Conselho Paritário Produtores-Indústrias de Leite do Paraná (Conseleite-PR), que aprovou o preço de referência de R$ 1,0862 para o litro de leite padrão entregue em setembro, a ser pago em outubro. O preço de referência serve de base para formação dos preços pagos aos produtores e pode variar conforme parâmetros de qualidade da matéria-prima entregue.

Os dois produtos mais comercializados no Paraná, o leite UHT e a muçarela, tiveram comportamento semelhante: os preços, que haviam chegado a um patamar bastante baixo em julho, tiveram uma reação em agosto, mas voltaram a sofrer queda em setembro. Outros produtos lácteos, como provolone, queijo prato, leite em pó, bebida láctea, iogurte e leite cru, seguiram essa tendência.

Descolados deste movimento, o creme de leite e a manteiga não chegaram a ter ganho de preço em agosto e seguem em desvalorização. Os pontos positivos se concentram no parmesão, requeijão e doce de leite. Os preços desses três produtos haviam aumentado em agosto e não perderam fôlego em setembro, continuando a manter leve crescimento.

Em termos nominais, o mercado de produtos lácteos começou 2019 com preços acima dos registrados em anos anteriores. Após o início de ano em altos patamares, os valores de comercialização caíram gradativamente até julho. Apesar de queda registrada em setembro, o valor de referência continua maior que o estabelecido em julho – R$ 1,0635, para o leite entregue em julho, a ser pago em agosto.

O preço de referência é calculado a partir dos preços de venda dos produtos por parte das indústrias que fazem parte do Conseleite. O objetivo é que se chegue a um valor justo e com transparência – de acordo com a realidade do mercado – e que sirva de base para remuneração do produto no Estado. Para isso, pesquisadores da UFPR criaram uma metodologia para o cálculo, levando em conta índices oficiais e valores praticados pelo mercado atacado do Paraná. Mais informações em www.conseleitepr.com.br.