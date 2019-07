Conseg repassa 8 mil pares de calçados a entidades

O Conseg (Conselho de Segurança) de Corbélia conseguiu nessa quinta-feira (11), a doação de mais de 8 mil pares de calçados que estavam apreendidos há cerca de seis meses em um processo judicial. São produtos não originais, que não tem nota fiscal e sem selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Os calçados devem agora ser repassados a entidades cadastradas dos municípios que fazem parte da comarca, além de Corbélia, Braganey, Iguatu e Anahy. A ação é uma parceria do Conselho de Segurança com o Ministério Público, Poder Judiciário e a comunidade.

As entidades que receberem os produtos não poderão fazer a comercialização deles, apenas doação à famílias carentes.