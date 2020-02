Conmebol e Uefa pretendem retomar duelo intercontinental

Rio de Janeiro – Os amantes do futebol tiveram uma notícia especial, ontem (12), oriunda dos perfis oficiais da Conmebol e da Uefa. As autoridades gestoras do futebol na América do Sul e na Europa estão estudando a possibilidade de voltar a realizar o duelo intercontinental de clubes.

O evento, realizado de 1960 e 2004, reunindo os vencedores da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa, ficou conhecido como Mundial Interclubes e por realizar grandes duelos e partidas memoráveis. Com o decorrer do tempo, a partir de 2000, o torneio começou a ser moldado como o atual Mundial de Clubes da Fifa, reunindo participantes de todos os continentes.

Tentando estreitar os laços entre as organizações, durante a reunião realizada ontem em Nyon, na Suíça, Uefa e Conmebol expuseram suas respectivas necessidades e opiniões sobre o retorno do duelo. Ao que tudo indica, é real a possibilidade de tudo dar certo.

O que leva os responsáveis acreditarem nisso é o fato de que o Mundial organizado pela Fifa passará a esboçar um novo formato a partir do ano que vem, dando espaço assim para que o duelo seja viável de acontecer, justamente pelo fato de se restringir somente aos dois campeões dos torneios listados acima.