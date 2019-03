Conheça a graduação em Enfermagem

A enfermagem é uma das principais áreas da saúde. Os profissionais formados são preparados para cuidar de pacientes em diferentes situações e ambientes, além de auxiliar os médicos em cirurgias, exames, pós-operatórios, entre outras tarefas. A assistência médica se dá em diferentes âmbitos, como na administração de medicamentos, na coleta de amostras e no atendimento de pacientes que sofreram algum tipo de acidente. Além do trabalho em clínicas e hospitais, existem várias outras aplicações e funções para aqueles que se graduaram em enfermagem.

O enfermeiro pode trabalhar com assistência domiciliar nos casos no qual o paciente necessita de cuidados específicos. Também há a possibilidade de prestar atendimento na casa de pessoas idosas. Em organizações públicas e privadas, podem trabalhar com atendimento ambulatorial aos funcionários, além de elaborar programas de prevenção. Para aqueles que gostam de mais adrenalina, é possível oferecer apoio às equipes de resgate, na prestação dos primeiros socorros.

No campo acadêmico e teórico, o profissional também pode atuar com pesquisas clínicas, na análise de doenças e criação de novas drogas. Também pode ser professor e realizar palestras sobre cuidados com a saúde. Percebe-se, portanto, que o campo de atuação de quem é formado em enfermagem vai muito além do que o trabalho em clínicas e hospitais, embora essa seja uma das principais atividades e de grande relevância para a comunidade médica.

Perfil do profissional de enfermagem

Se você ficou interessado na área, é importante conhecer algumas informações sobre o perfil desse tipo de profissional. Como a base do trabalho é o cuidado com as pessoas, é fundamental saber lidar com situações delicadas, ouvir os problemas das pessoas e oferecer suporte técnico adequado. Diariamente, o profissional estará exposto a pacientes fragilizados e que necessitam de uma atenção especial. Ter calma e paciência, portanto, é fundamental para fazer um bom trabalho.

Se você for para a área de resgate e emergência, por exemplo, terá que ter um autocontrole emocional muito grande para lidar com as adversidades e com os acidentes. Também é crucial saber lidar com pressões. Esse é um trabalho que pode envolver altos riscos e saber tomar decisões sob essas condições é importante para o sucesso do atendimento. Para o estudante do ensino médio saber se realmente quer essa profissão, uma dica é se imaginar nesses ambientes hospitalares, em contato com diferentes pessoas e situações.

Sobre o curso

O curso superior de enfermagem dura em média cinco anos e pode ser bacharelado ou licenciatura. No início, o estudante terá disciplinas básicas para a atuação na profissão, como biologia e anatomia. Com o decorrer dos anos, as aulas passam para um estágio mais especializado com matérias sobre partos, cirurgias, tratamentos específicos, entre outras.

Gestão de equipes e ambientes também fazem parte da grade curricular. Existe tanto a modalidade de forma presencial como a de ensino à distância. Como o curso é extremamente prático, mesmo os que fazem de forma virtual terão que comparecer presencialmente aos laboratórios para realizar atividades práticas.

Algumas das atividades práticas são: administração de medicamentos e curativos; exames físicos em recém-nascidos, crianças e adultos; tratamento de pessoas no pós-operatório; realização da prevenção de doenças como aids, câncer, além da orientação à população acerca dos problemas de saúde. Essas atividades podem ser desafiadoras, mas também são as mais aguardadas pelos estudantes. UTI, maternidade e pronto-socorros são alguns dos ambientes no qual os alunos desejam estar o mais rápido possível.

O trabalho de conclusão de curso também é obrigatório. Para os estudantes de enfermagem, eles ocorrem no formato de artigo científico sobre a atuação do enfermeiro. Para desenvolvê-lo, os alunos devem seguir o rigor estabelecido pelas normas de documentos dessa natureza.

O estudante também terá que fazer estágio obrigatório supervisionado. Normalmente, essa etapa acontece em instituições hospitalares, em ambientes como centros cirúrgicos, maternidades, UTIs, entre outros. São 900 horas de estágio no total, sendo 720h em área hospitalar e 180h na Rede Básica de Saúde.

Mercado de trabalho

A região sudeste é a que mais concentra profissionais de enfermagem no país, por isso é também o local onde o mercado encontra-se mais saturado. Em outras regiões do Brasil há demanda, mas falta de profissionais especializados. Além das áreas básicas de atuação, como prevenção, promoção, assistência e reabilitação da saúde, existem outras áreas nas quais os enfermeiros são requisitados.

Planejamento, gestão e gerência dos serviços públicos e privados de saúde são algumas delas. A saúde é um campo prioritário para o governo e, portanto, há uma grande demanda por profissionais da área, demanda essa absorvida também por instituições privadas. Atualmente, a área que mais disponibiliza vagas é a de Atenção Básica.