Congresso nacional e internacional de suinocultura

A Abraves (Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos), por meio da sua Regional Paraná, realizou a entrega de uma mesa de som digital à administração do Município de Toledo. O presidente da Abravespr, Ton Kramer, ressaltou a importância da doação, tanto para a Associação quanto para o Teatro Municipal, onde os equipamentos deverão ficar. “O 19º Congresso Nacional Abraves será realizado no Teatro Municipal [em outubro] e tínhamos que fazer uma contrapartida ao Município. A doação da mesa digital era uma necessidade do Teatro. Estamos fazendo a retribuição por ceder o espaço para a realização do evento”, pondera.

A Abravespr é a responsável pela organização do 19º Congresso Nacional Abraves e do 1º Congresso Internacional Abraves, que será realizado de 22 a 24 de outubro, em Toledo, que terá como tema: “O futuro mercado de suínos, fundamentado pela ciência e pelo conhecimento”.

O Congresso Brasileiro de Veterinários Especialistas em Suínos é promoção e realização bianual da Abraves, que desde 1983 oferece atualização e qualificação para os profissionais ligados à atividade da suinocultura técnica e científica, reunindo em torno desses objetivos especialistas nacionais e internacionais relevantes na produção e na pesquisa que possam contribuir na melhoria dos padrões técnicos da atividade.

O evento deverá receber um público de aproximadamente mil pessoas, entre expositores, pesquisadores e profissionais da área. Durante os três dias haverá participação de palestrantes renomados internacionalmente, pesquisadores e congressistas do Brasil e América do Sul.