Confrontos diretos marcam a penúltima rodada da Ouro

Cascavel – Encerrada a participação na fase classificatória da Liga Futsal, as equipes paranaenses que disputam a competição nacional se voltam agora para as rodadas finais da 1ª fase da Série Ouro do Estadual, que terá confrontos diretos na parte de cima da classificação na penúltima rodada, nos próximos dias.

Dentre os times que disputam na parte de cima da tábua de posições, por enquanto apenas o Campo Mourão atuou na rodada. Abriu ela com vitória por 3 a 0 sobre o Dois Vizinhos, na noite de quinta-feira (12). Com isso, ultrapassou o Marechal e assumiu a vice-liderança.

O time rondonense terá a oportunidade de retornar à posição segunda-feira (16), quando desafiará o Marreco em Francisco Beltrão, às 20h30. Já os donos da casa tentarão pontuar para poder chegar até à quarta posição.

Para isso, além de vencer, o Marreco precisa que o Cascavel seja derrotado em casa pelo Ampére, neste sábado (14). A Serpente conta com o apoio de seu torcedor no Ginásio da Coopavel, às 19h, também disposta a chegar ao top 4 da classificação.

É que o quarto colocado, o Foz Cataratas, só atuará quarta-feira (18), quando fechará a penúltima rodada diante do líder – e com a primeira posição garantida independente de qualquer resultado – Pato Futsal, às 20h30, no Ginásio Costa Cavalcanti.

A fase classificatória da Série Ouro do Paranaense de Futsal será toda realizada no próximo sábado, dia 21, com sete jogos marcados para iniciar simultaneamente às 20h30. Eles definirão os confrontos das quartas de final no cruzamento olímpico (1ºx8º, 2ºx7º, 3ºx6º e 4ºx5º). Os oito classificados à próxima fase já estão definidos antecipadamente.