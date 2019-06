Conferência marca Dia Mundial do Meio Ambiente e debate Cidades Resilientes e Inteligentes

Mais de 300 pessoas são esperadas na noite desta quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, para a 18ª Conferência Municipal que marca a data em Cascavel. O evento será realizado em dois espaços físicos: das 18h às 19h15 haverá exposição de atividades ligadas ao Meio Ambiente no hall central do campus da Unioeste e a partir das 19h15 serão realizadas três palestras no Anfiteatro Arnaldo Busato, também na Unioeste, campus de Cascavel.

As inscrições continuam abertas para acadêmicos dos cursos afetos à área, profissionais e à comunidade em geral no endereço https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/conferenciameioambientecascavel2019 e também podem ser confirmadas no local do evento.

Cidades Resilientes e Inteligentes

Este ano, o tema da Conferência é Cidades Resilientes e Inteligentes. De acordo com o organizador do evento, diretor da Secretaria de Meio Ambiente, José Luiz Ferreira, o objetivo é pensar e repensar as cidades, uma tarefa de execução permanente, com troca de experiências bem-sucedidas, teste e adequação de iniciativas e tecnologias e aprendizado a partir de erros e insucessos.

Ferreira explica que o crescimento das cidades, o aumento da população e a concentração de atividades econômicas dentro dos perímetros urbanos tem provocado um aumento de pressão sobre esses espaços físicos, com consequente geração de poluição e sobre uso de recursos. Se esses aspectos não são devidamente equacionados, monitorados e eventualmente mitigados, tem-se uma perda da qualidade de vida, um aumento no risco de danos às pessoas e/ou à propriedade e empreendimentos empresariais, uma maior pressão sobre os sistemas públicos de saúde, e prejuízo econômico.

Organizada pela Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e em parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, a Conferência conta também com expositores como a Sanepar; a Ar Ambiental com a produção de biodiesel; a ONG Sou Amigo + Vida Pets com o trabalho de conscientização sobre controle populacional de animais e o reflexo na saúde pública e meio ambiente; a EcoCataratas; a equipe de Educação do Controle de Endemias da Secretaria de Saúde; o Território Cidadão com o resultado do Mutirão Água Boa – Cidade Limpa 2019; a Unicesumar, com alunos de Gestão Ambiental e o processo biodigestor, além dos alunos do curso de Serviço Social com a exposição do Projeto Meio Ambiente e reciclagem com o tema: Produtos Reciclados Fonte de Renda e de Desenvolvimento Social e a Unimed, com responsabilidade socioambiental e reaproveitamento dos resíduos.