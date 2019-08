Comissão quer que Sanepar banque o custo com o surto

Segundo o secretário de Saúde, Thiago Stefanelo, o impacto financeiro com os tratamentos durante o surto de diarreia que atingiu Cascavel no início do ano não foi pequeno. O custo, considerando horas extras e insumos para os atendimentos, chegou a cerca de R$ 1,644 milhão a mais do que a média mensal.

O vereador Celso Dal Molin afirmou que vai notificar a empresa para que ela faça ressarcimento desse valor aos cofres públicos municipais, se não em espécie, mas através de parcerias e investimentos na saúde pública de Cascavel. Caso não haja um posicionamento da Sanepar com relação a isso, ele promete, através da Comissão de Direitos do Consumidor, tomar outras providências.

Foi cogitada também a possibilidade de a Sanepar ser multada pela Secretaria de Meio Ambiente devido à contaminação da água tratada. Essa questão ainda será avaliada, segundo o secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura.

Blindagem dos mananciais

O secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura, falou do projeto de blindagem dos mananciais que abastecem Cascavel: “Esse projeto está em fase final de elaboração. Ele contempla a blindagem de todos os mananciais e nascentes até a captação do Rio Cascavel. Num segundo momento até o Rio São José. Todas as fontes já estão identificadas. Nós vamos blindar para proteger e evitar a contaminação e fazer a recuperação das matas ciliares no entorno de cada nascente desde a cidade até o local da captação num total de 9 quilômetros. O projeto tem início pelo Rio Cascavel e pelo São José e posteriormente atingirá todos os rios da região”.

Confira a íntegra do relatório do Ministério da Saúde

Fiscalização contínua

Para a diretora de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Cascavel, Maria Fernanda, a ação de fiscalização e análise da qualidade da água deve ser contínua. “Nós temos que pensar não só na questão da água que chega às nossas casas, mas nos mananciais. Por mais que se filtre ou se ferva, se a água dos nossos mananciais estiver contaminada, vai refletir na água tratada. Precisamos criar um conselho para gerenciar de modo contínuo e permanente todo o manancial de água aqui, em Cascavel”.

Para a médica de vigilância e saúde Lilimar Mori, da 10ª Regional, “o Ministério da Saúde já esteve aqui, ajudou na investigação e o relatório é esse que está sendo apresentado para a população de que há um problema na água, na água de consumo. Não podemos ter problemas na água. Temos que fazer uma parceria forte com a Sanepar para resolver esses problemas”.

