Comissão orienta consumidores que registraram aumento nas contas de água

Cascavel – A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara de Cascavel, composta pelos vereadores Celso Dal Molin (PL), Pedro Sampaio (PSC) e Roberto Parra (MDB), orienta os cascavelenses a prestarem atenção em suas contas e, se perceberem que houve um aumento de 20% ou mais na conta de água, não devem pagar a contas e precisam entrar em contato com a Sanepar.

Essa é a orientação do Ministério Público após formar um termo de ajustamento de conduta com a Sanepar, no qual a companhia se comprometeu a analisar todas as contas que registrarem acréscimo de 20% ou mais e abrir um canal especial para atender esses clientes.

A medida foi tomada depois de a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara receber centenas de reclamações, especialmente dos meses de maio, junho e agora julho. Os vereadores acionaram o Procon e a OAB e encaminharam todas das denúncias ao Ministério Público.

Os vereadores receberam mais de 250 reclamações de moradores de Cascavel e de toda a região oeste e sudoeste do Paraná que receberam contas muito superiores à média de abril, após a medição ter sido suspensa em marco por causa da covid-19. O problema relatado é sempre o mesmo: os consumidores gastam praticamente o mesmo valor todo mês, em março receberam uma conta pela média e em abril os valores dispararam, sem explicação.

“A Sanepar cobrou muito mais mesmo quando na descrição da fatura a média em metros cúbicos está correta. Ainda há outros erros, como cobrança em duplicidade ou cumulativa, onde deixam de considerar o pagamento realizado nos meses de faturas emitidas pela média de consumo e acabam cobrando o consumo de dois meses em uma só fatura”, explica Dal Molin.

Em um dos casos, a média do consumidor era R$ 109,76, no entanto, em abril, a conta recebida foi de R$ 2.781,67, ou seja, 24 vezes mais, correspondente ao mesmo consumo.

A orientação da Comissão é para que toda a população faça a conferência de suas contas e entre em contato com os vereadores pelo celular (45) 9916-1648 para receber orientação de como proceder. O número específico da Sanepar ainda não foi informado.