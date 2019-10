Comece a semana com as loterias acumuladas que podem pagar mais de R$ 17,3 milhões_Crédito Divulgação-iSTock

Segundona chegou! Com ela vieram três loterias que acumularam no último sorteio que aconteceu no sábado (28), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). No total são R$ 17,3 milhões sorteados até terça-feira (02). Essa pode ser a chance da sua conta ficar recheada de dinheiro. Confira as premiações das loterias!

Quina

A Quina pode pagar R$ 4,3 milhões já nesta segunda-feira (30). É pra finalizar o mês de setembro bem! Para apostar no concurso 5.085 é necessário escolher entre 5 a 15 dezenas de 80 disponíveis ou um dos bolões disponíveis no Loteria Brasil. Ganha o prêmio principal quem acertar as cinco dezenas, mas a loteria paga valores menores até para quem acertar duque (dois números).

Dupla Sena

Quer concorrer em dois sorteios apostando apenas uma vez? Com a Dupla Sena isso é possível! Você aposta para o concurso de número 1993 e participa dos dois sorteios. Mas, o prêmio principal vai para quem acertar as seis dezenas sorteadas do primeiro sorteio. A loteria pode pagar R$ 7,3 milhões nesta terça-feira (01/10).

Timemania

A Timemania sorteará R$ 4,7 milhões nesta terça-feira (01/10) após acumular 22 concursos. Para jogar na loteria feita para os apaixonados por futebol é necessário selecionar 10 dezenas de 80 disponíveis, mais um Time do Coração. Para aumentar ainda suas chances de levar essa bolada e fazer um golaço na loteria, o bolão TM-AAF contém 168 apostas por apenas R$ 10.

Agora é hora de apostar! Com o Loteria Brasil você aposta de qualquer lugar: em casa, no escritório, no rolê, você é quem escolhe. Além disso, não precisa se preocupar, pois os comprovantes são digitalizados e disponibilizados na sua conta no site, recebe o resultado dos concursos por e-mail e ainda tem a vantagem de ficar informado com as notícias do mundo das loterias no Loteria Brasil.

Fonte: Loteria Brasil