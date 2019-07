Começam os cursos do projeto Carretas do Conhecimento

O bairro Uberaba, em Curitiba, será o primeiro do Paraná a receber o projeto Carretas do Conhecimento, idealizado pelo Governo do Paraná, através da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Volkswagen e o Senai-PR. O programa foi lançado nesta quinta-feira (5), em solenidade com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o presidente e CEO da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, o presidente do Sistema Fiep, Edson Campagnolo, e o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost. - Curitiba, 04-07-19. - Foto: Valdelino Pontes

O bairro Uberaba, em Curitiba, será o primeiro do Paraná a receber o projeto Carretas do Conhecimento, idealizado pelo Governo do Paraná, através da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Volkswagen e o Senai-PR. O programa foi lançado nesta quinta-feira (5), em solenidade com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o presidente e CEO da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, o presidente do Sistema Fiep, Edson Campagnolo, e o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost. - Curitiba, 04-07-19. - Foto: Valdelino Pontes

O bairro Uberaba, de Curitiba, e os municípios de Chopinzinho e Realeza são os primeiros a receber o projeto Carretas do Conhecimento no Paraná, a partir desta segunda-feira (8). As carretas são unidades móveis que levam cursos profissionais ao Interior do Estado. Idealizado pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Volkswagen e o Senai-PR, o projeto tem previsão capacitar cerca de 2,5 mil pessoas com oito escolas móveis apenas nesse segundo semestre, em 46 cidades de todas as regiões. Cada Unidade permanecerá por um mês em cada município.

Ainda no mês julho, os municípios de Reserva, Cambará e Jaguariaíva recebem as carretas. As turmas para os cursos de julho já estão fechadas. Para agosto, os municípios de Cornélio Procópio, Paiçandu, Matelândia, Telêmaco Borba, Campo Mourão, Lapa, Ibiporã e Colorado vão receber o projeto.

“Para quem tiver interesse essa é uma boa oportunidade de se qualificar profissionalmente para o mercado de trabalho. A população que quer se inscrever para algum cursos deve entrar em contato com suas prefeituras, ou agências do trabalhador, e acompanhar o cronograma de cursos e datas no internet, pelo site do Senai-PR”, explica o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – O projeto foi lançado nesta quinta-feira (5), pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o secretário Ney Leprevost, o presidente e CEO da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si, e o presidente do Sistema Fiep, Edson Campagnolo.

Os interessados em se qualificar podem escolher diversas opções de cursos de aperfeiçoamento como panificação básica, corte e costura industrial, eletricidade predial, mecânica de automóveis e eletricidade automotiva. Também será possível optar por estudar no período da manhã, tarde ou noite. As Unidades rodarão o Paraná até o dia 31 de janeiro de 2020.

INSCRIÇÕES – Para fazer a inscrição nos cursos é preciso entrar em contato com a prefeitura da cidade onde a Unidade Móvel estará instalada. Já em Curitiba a população pode entrar em contato por meio da Agência do Trabalhador.

Confira AQUIa programação completa, por curso ofertado pelo projeto.