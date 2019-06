Começa organização da Gincana Jovens Lindeiros Ligados à Vida

Santa Helena – Assistentes sociais dos municípios que margeiam o Lago de Itaipu participaram de uma reunião nessa segunda-feira (10) para iniciar a organização dos primeiros detalhes do Projeto Jovens Lindeiros Ligados à Vida, evento que está na quinta edição. A organização é do Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, da Itaipu Binacional e das administrações municipais. Nessa primeira reunião houve a presença de representantes de 11 municípios.

São 16 lindeiros que poderão envolver até 20 jovens de 13 a 17 anos por grupo. Assim como em 2011, 2013, 2016 e 2018, a proposta é promover ações coletivas com os participantes no combate ao uso de drogas por intermédio de atividades de promoção à vida, integração com a comunidade e expressão de hábitos saudáveis, segundo a diretora técnica do Conselho dos Lindeiros, Sandra Finkler.

Dentre as atividades, os jovens produzirão vídeos, teatro e desenvolverão ações nas comunidades de seus municípios como forma de levar informações e conscientização a respeito das problemáticas enfrentadas na região de fronteira. Além das atividades específicas a cada cidade, três encontros vão reunir os jovens dos municípios participantes para ações conjuntas.

O cronograma prevê o início da gincana em 6 de agosto e a finalização do projeto para 29 de novembro.