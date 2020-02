Com previsão de vender mais, mercados antecipam a Páscoa

Falta pouco mais de dois meses para a Páscoa, que este ano será no dia 12 de abril. Mas, nos mercados de Cascavel a Páscoa já chegou. Com uma expectativa melhor que a do ano passado, os ovos de chocolates vão ganhando espaço entre as prateleiras, enchendo os olhos das crianças e dos adultos.

Segundo a Apras (Associação Paranaense de Supermercados), o setor antecipou a montagem e o preparo das parreiras e espera um aumento de 8% nas vendas em comparação com a Páscoa do ano passado. Essa alta se deve à retomada econômica e do emprego no Brasil.

O superintendente da Apras, Valmor Rovaris, alerta ainda que o consumidor deve antecipar as compras para não ficar sem o produto desejado. “Como a indústria está mantendo a produção nos níveis da Páscoa de 2019 e os supermercados anteciparam as vendas, os produtos com alta demanda podem faltar nas lojas”.

Para os consumidores, a antecipação não é um bom negócio: “Acho que é um método de venda, porque as crianças veem e querem e os pais compram mais cedo e ainda mais”, avalia Ângela Maria Oliveira.

Apesar da grande variedade de ovos de chocolate, os mais procurados devem ser os específicos para as crianças com personagens e brindes.

Esse é o caso do pequeno João Gabriel Tavares, que já escolheu o que quer ganhar, mas não convenceu a mãe a levar para casa antes da hora: “Deixo para dar só na Páscoa. Agora vejo apenas os preços”.

Considerada uma das principais datas para alavancar as vendas do varejo, a Páscoa também é uma oportunidade para que os supermercados incrementem as vendas de produtos como bacalhau, vinhos, peixes, crustáceos, azeites, refrigerantes e cervejas, itens que devem ter um crescimento de 8% nas vendas neste ano.