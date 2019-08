Com iguaçuense na equipe, canoagem slalom do Brasil inicia disputas no Pan

Lima – Os Jogos Pan-americanos Lima 2019 vão começar hoje para a canoagem slalom. Com uma delegação formada por seis atletas, sendo três no masculino e três no feminino, a equipe brasileira pode ser considerada uma potência continental, pois na última edição, em Toronto 2015, foi ao pódio nas cinco provas em disputa.

A principal novidade da modalidade para Lima 2019 é a inclusão das provas de slalom extremo no programa dos Jogos, o que deve favorecer os brasileiros.

“É uma categoria nova, em que quatro atletas saem juntos e há contato entre eles. Então, tudo pode acontecer. Fui campeã mundial no Rio de Janeiro em 2018 e, há duas semanas, campeã mundial sub-23. Acho que o Brasil tem boas chances”, afirmou a mineira Ana Sátila, principal nome da modalidade no País e campeã pan-americana (C1) há quatro anos.

Além dela, a equipe brasileira conta com Omira Estácia (K1), Marina Souza Costa (Slalom Extremo), Felipe Borges (C1), Fábio Scchena Dias Rodrigues (Slalom Extremo) e Pedro “Pepê” Henrique Gonçalves (K1). Dos seis atletas do Brasil no Pan, apenas Pepê (Associação Pirajuense de Esportes Náuticos) não faz parte do Imel (Instituto Meninos do Lago), mas todos treinam no Canal de Itaipu, na Itaipu Binacional, que também apoia o Imel.

Único nascido em Foz do Iguaçu no grupo de competidores, Felipe Borges chega em alta para competir. “Acabei de chegar da Copa do Mundo, na Europa, que foi essencial para a preparação para o Pan. Estou confiante de que trarei mais uma medalha para o Brasil neste ano”, diz o atleta, que no Pan-Americano de Toronto 2015 ficou em terceiro lugar.