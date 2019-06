Com apoio da Itaipu, Aeroporto das Cataratas será o primeiro sustentável do País

O Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, deverá ser o primeiro aeroporto sustentável do País. É o que prevê um protocolo de intenções assinado pela Itaipu Binacional e a Infraero sexta-feira (28), em uma solenidade que marcou a entrega da primeira parte da ampliação da unidade. A Itaipu também investiu R$ 15,5 milhões em obras na duplicação da pista de acesso ao local e na ampliação do pátio de manobras das aeronaves.

De acordo com o documento, serão feitas várias reformas para atender a requisitos de sustentabilidade, como a geração de energia por painel fotovoltaico, a gestão dos resíduos sólidos, a captação da água e a implantação de um eletroposto, entre outras ações.

Assinaram o protocolo de intenções o diretor de Coordenação da Itaipu, Luiz Felipe Carbonell; a presidente da Infraero, Martha Seillier; e o diretor de Operações e Serviços Técnicos da Infraero, André Luiz Fonseca e Silva. O diretor administrativo da Itaipu, João Pereira dos Santos, também participou da solenidade.

“Estamos fazendo em Foz do Iguaçu nosso primeiro aeroporto sustentável”, disse Martha Seillier. “É um primeiro passo junto com a Itaipu Binacional para avançarmos num modelo que será piloto para outros aeroportos no Brasil”. Atualmente, a Infraero é responsável pela administração de 53 aeroportos em todo o País.

“A parceria entre Itaipu e Infraero vai render, com certeza, benefícios muito grandes para toda a cidade de Foz do Iguaçu”, disse o secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Infraestrutura, Ronei Saggioro Glanzmann.

Representando a Itaipu, o general Luiz Felipe Carbonell destacou a experiência da empresa em ações de sustentabilidade, como, por exemplo, a reprodução das onças-pintadas anunciada na quinta-feira (27), na solenidade dos 35 anos do Refúgio Biológico Bela Vista.

“E é exatamente com esta expertise que Itaipu pretende colaborar para contribuir no projeto sustentável do aeroporto”, afirmou o diretor. Para isso, acrescentou, “Itaipu vai investir na infraestrutura em projetos estruturantes que tenham um resultado efetivo na melhoria da qualidade de vida das pessoas”.

Obras no aeroporto

Outro convênio entre Itaipu e Infraero, de R$ 15,5 milhões, prevê duas obras de melhorias no Aeroporto das Cataratas. A primeira, prevista para ser concluída até meados de 2020, é a duplicação dos 800 metros da via de acesso entre o aeroporto e a Avenida das Cataratas (BR-469). Serão alargadas as vias, criadas alças de retornos e acostamentos, implantada uma ciclovia, passarelas de pedestres e abrigos de ônibus. Além disso, será construído um pátio de manobras de 19 mil m², ampliando em quase 40% o total da pista do aeroporto, que deve estar pronto até o final do ano.

Até dezembro também deve estar concluída a obra de ampliação do aeroporto iniciada em junho do ano passado. O investimento total é de R$ 32,7 milhões. Com o fim dos trabalhos, a capacidade do terminal passará dos atuais 2,6 milhões para 5 milhões de passageiros ao ano. Ao final, o aeroporto estará totalmente modernizado e reformado, com melhorias na área de check-in, salas de embarque e desembarque ampliadas dos atuais 900 m² para 5.400 m², além da implantação de duas novas escadas rolantes, três novos carrosséis de bagagens, quatro novos elevadores e quatro novas pontes de embarque.