Coluna Bandeirada do dia 30 de março de 2019

Turismo Nacional começa em Londrina

O Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6, começa hoje em Londrina, com a expectativa de que seja a temporada que dará novos rumos à categoria. A partir desta temporada o certame é dividido nas categorias 1A (carros novos) e 2A (carros mais a antigos).

Cascavel estará bem representada na prova. Paulo Bento disputa a categoria 1A, correndo em dupla com o goiano Mathias Pinheiro, competindo com um Fiat Mobi. Os outros cascavelenses serão os irmãos Felipe Carvalho e Caíto Carvalho. Felipe correrá um Chevrolet Onix e Caíto com um Hyundai HB20. Já na categoria 2A estarão Edoli Caus Júnior, que irá dividir a pilotagem do Chevrolet Celta com o curitibano Guto Baldo. Já Leandro Zandoná irá competir com um Ford Ka.

Calendário

Além da etapa de hoje, em Londrina, o Turismo Nacional, terá outras cinco etapas, a serem disputadas em 15 de maio, em Guaporé (RS); 15 de junho, em Curvelo (MG); 27 de julho, Goiânia (GO); 7 de setembro, São Paulo (SP); e 12 de outubro, em Cascavel (PR).

Jair e Duda Bana disputam a 1ª etapa do Endurance Brasil

Os curitibanos Jair Bana e Carlos Eduardo “Duda” Bana (Bana Pneus) vão participar da primeira etapa do Brasileiro de Endurance 2019, na categoria P2, que será realizada hoje no Autódromo Internacional de Curitiba (AIC), em Pinhais. A prova da Império Endurance Brasil, denominada Quatro Horas de Curitiba, terá largada às 14h, e será disputada nas categorias P1, GT3, GT3 Light, GT4, P2, P3 e P4, e a organização espera um grid superior a 40 carros com potentes máquinas entre protótipos e GTs. A supervisão do evento será da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) e da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

A dupla curitibana Jair e Duda Bana (Bana Pneus) espera um bom resultado na etapa de abertura, pois, correndo em “casa”, tem boas chances de surpreender e vencer na sua categoria. Na categoria P2, incluem potentes protótipos, que prometem fazer boas disputas pela vitória.

Pai e filho

Consagrados vice-campeões na geral e na categoria GT3 no fim do ano passado, Xandy e Xandinho Negrão voltam às pistas para disputar mais uma temporada do Império Endurance Brasil 2019, que tem início neste sábado, em Curitiba, no Paraná. A dupla de pai e filho acelera a Mercedes AMG GT3 nº 09 da equipe Scuderia 111, chefiada por Carlos Chiarelli.

Fórmula 1

Neste fim de semana será disputado o GP do Bahrein de Fórmula 1. Os treinos classificatórios serão neste sábado a partir das 12h e a corrida neste domingo, com largada às 12h10.

Marcos Fernandes

O cascavelense Marcos Fernandes está determinado a assumir a liderança da categoria Sênior A no Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será disputada nos dias 12 e 13 de abril, no Kartódromo Delci Damian. O piloto da equipe JFS Guindastes se prepara para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em Cascavel, de 15 a 27 de julho.

Stock Car reafirma parceira com a Globo

A Stock Car anunciou o pacote de cobertura televisiva para a temporada 2019. Além de permanecer na grade do SporTV, a Stock Car continua com as duas principais corridas, Milhão e Super Final, dentro do programa Esporte Espetacular, da Rede Globo. O principal programa dominical esportivo da TV aberta brasileira também mostrará flashes ao vivo de seis etapas: Velopark (1ª etapa), Santa Cruz do Sul (5ª), Curitiba (8ª), Cascavel (9ª), Tarumã (10ª) e Goiânia 2 (11ª). Já o Sportv mostrará ao vivo dez corridas. As imagens serão geradas pela Master/Catve, de Cascavel.

F-2 inicia no Barein

No distante Autódromo Internacional do Barein, no Oriente Médio, o Campeonato Mundial de F-2 recebe neste fim de semana a luz verde para a sua temporada 2019. Serão 20 pilotos e dez equipes estarão na pista da cidade de Manama para buscarem o sucesso na principal categoria de acesso à F-1. O Brasil estará representado por Sérgio Sette Câmara (Youse/BMG/MRV/CCR/CBMM), que está estreando na equipe francesa DAMS.