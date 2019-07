Coluna Bandeirada do dia 12 de julho de 2019

Muggiati estreia na Graduados em Cascavel

O 54º Campeonato Brasileiro de Kart, que começa na próxima segunda-feira (15), no Kartódromo Delci Damian em Cascavel, será especial para o curitibano José Luiz Muggiati Neto. Será seu primeiro Brasileiro na categoria Graduados. Além da Graduados, o piloto da equipe Philco/Trombini/Lei de Incentivo ao Esporte irá competir na categoria Codasur. Muggiati inicia o Brasileiro competindo na categoria Codasur na primeira fase. Na segunda será a vez de disputar a Graduados.

Mesmo no primeiro ano na categoria Graduados, Muggiati está na lista dos favoritos ao título. Ele fez boa preparação, participando do Campeonato Metropolitano de Cascavel, quando se sagrou vice-campeão, mesmo não tendo disputado uma etapa. Os outros resultados no primeiro semestre foi o quarto lugar na etapa de abertura do Sul-Brasileiro, no Velopark; segundo no SPR, no Beto Carrero; e quarto no Open do Brasileiro, em Cascavel. Os treinos em Cascavel também foram considerados produtivos. “Fizemos uma boa preparação. Conheço o circuito de Cascavel, já tendo participado de muitas provas nas categorias anteriores. Estou confiante”, destaca Muggiati.

Quanto à sua participação na categoria Codasur, Muggiati frisa que foi um prêmio que ganhou da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e vai à pista com boa expectativa: “Será com motor sorteado e isso faz com que as condições sejam iguais para todos. A concentração será determinante para brigar pelas primeiras colocações”, finaliza Muggiati.

Arrancada

O Automóvel Clube de Cascavel realiza hoje o 1º Desafio de Arrancada. A competição será para carros e motos, das 18h à meia-noite, no Autódromo Zilmar Beux. São esperados competidores de várias cidades da região oeste. Mais informações pelo telefone (45) 3324-5773.

Júnior Flores disputa as duas fases do Brasileiro de Kart

Conter a ansiedade nos dias que antecedem o início do Campeonato Brasileiro de Kart é um dos problemas enfrentados por grande parte dos competidores que estarão em Cascavel, no Paraná, a partir da próxima segunda-feira. O Kartódromo Delci Damian receberá cinco centenas de pilotos de todo o Brasil.

Entre os competidores que tentam conter a ansiedade está José Flores Júnior, de Foz do Iguaçu. O piloto da equipe Auto Posto Damo irá disputar as duas fases da competição. Na primeira fase, que vai de 15 a 20 deste mês, irá disputar a categoria Codasur; e na segunda, de 22 a 27, irá competir na Novatos.

Segundo Júnior Flores, tudo está pronto e agora é só aguardar a hora de ir à pista. Mas a ansiedade é muito grande e nesses momentos Flores tenta passar o tempo curtindo a família. “Procuro estar mais perto dos familiares nesses dias e ficar o mais calmo possível. Na primeira fase, vou disputar a Codasur, enfrentando competidores com muita experiência. Vou procurar extrair o máximo dessa experiência. Quero ver como são os motores da categoria. Já para a segunda, será na Novatos, a minha categoria, para a qual nos preparamos desde o início do ano. Estou muito confiante”, acentua Júnior Flores.

Rodrigo Piquet

Pole position em quatro das quatro últimas edições em que participou, o brasiliense Rodrigo Piquet (Kart Mini/RBC/The Best/Racing Driver Brasil/Autotrac) está pronto para enfrentar as duras disputas de mais um Campeonato Brasileiro de Kart. De 23 a 27 deste mês, em Cascavel (PR), ele disputará a 54ª edição do mais importante evento do kartismo nacional, quando buscará o tetracampeonato. Rodrigo Piquet terá um duplo desafio neste Brasileiro. “Este ano vou disputar o Brasileiro na Sênior A e na Super Sênior, duas categorias muito difíceis e equilibradas, pois reúnem muitos dos grandes nomes do nosso kartismo”, avalia Rodrigo Piquet.

Sette Camara

Amanhã e domingo o tradicional autódromo de Silverstone, na Inglaterra, recebe a sétima rodada dupla do Campeonato Mundial de F-2. O evento, que marca o início da segunda metade da temporada, terá um desafio especial para o brasileiro Sérgio Sette Câmara (YOUSE/BMG/MRV/CCR/CBMM). Vindo de dois fins de semana nos quais registrou 55 pontos para a classificação, o piloto de Belo Horizonte quer seguir com alta pontuação e, com isso, descontar sua diferença para o líder do Campeonato.