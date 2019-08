Coluna Bandeirada do dia 12 de agosto de 2019

Camilo e Barrichello vencem na Stock Car no Dia dos Pais

Thiago Camilo e Rubens Barrichello foram os grandes nomes da etapa de Campo Grande da Stock Car, que marcou a metade da temporada 2019. Mas foi Daniel Serra quem saiu da Cidade Morena ainda líder do campeonato, embora sua vantagem tenha caído de 21 para 15 pontos sobre Ricardo Maurício no topo da tabela.

Em meio a muitas homenagens ao Dia dos Pais, Camilo, um dos papais mais novos do grid, fez valer a pole position conquistada no sábado e suportou uma pressão enorme de Julio Campos até o fim da corrida. Campos bem que tentou, mas Camilo segurou no braço e recebeu a bandeirada com apenas 0s286 de vantagem. Cacá Bueno completou o pódio. Ao fim da prova, ao dedicar a vitória para a filha Luísa, Thiago sentiu o peso da emoção de seu primeiro Dia dos Pais com vitória e não conteve as lágrimas.

Fortes acidentes

Se a Corrida 1 foi tranquila, o mesmo não pode ser dito da bateria seguinte, que contou com alguns dos acidentes mais fortes da temporada – e que ajudaram a determinar o resultado final. Por conta da batida entre Valdeno Brito e César Ramos, Barrichello jogou com a estratégia e conseguiu retornar da parada de box à frente de Ricardo Maurício, que liderava antes da janela de pit stops.

Ricardo Mauricio teve a oportunidade de retomar a ponta após uma batida envolvendo Bia Figueiredo e Pedro Cardoso, que provocou uma nova entrada do safety car. No entanto, Mauricio teve de se defender dos ataques de Gabriel Casagrande e isso deu tranquilidade para que Barrichello recebesse a bandeirada com 1s325 de vantagem.

Campeonato

Daniel Serra foi oitavo e quinto colocado nas duas corridas, passando a somar 190 pontos, contra 175 de Mauricio e 169 de Campos. Mesmo com as vitórias, Barrichello e Camilo ocupam a quarta e a quinta posição na tabela, respectivamente, com 168 e 166 pontos.

A próxima etapa da Stock Car será a Corrida do Milhão, corrida de maior prestígio do automobilismo brasileiro, marcada para o próximo dia 25, em Interlagos.

Enduro comemora 200 anos de Palmeiras

O Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade realiza a nona e a décima etapa da temporada 2019 no próximo domingo, com a realização 18º Enduro Cidade de Palmeira. O evento celebra os 200 anos do Município, distante 80 quilômetros da capital, Curitiba. A expectativa da organização é de que cerca de 120 pilotos, representantes de todo o Estado, compareçam no desafio. “É a maior e mais tradicional prova dos Campos Gerais. Ela se caracteriza pela alta qualidade da planilha e roteiro”, destaca o promotor Julio Gumy. Serão aproximadamente 135 quilômetros de navegação, passando por estradas secundárias de Palmeira e Porto Amazonas.

Gui Peixoto

O fim de semana da quarta etapa em rodada tripla da Fórmula 4 Norte-Americana, em Mid-Ohio, foi muito positivo para o jovem brasileiro Guilherme Peixoto, da equipe DEForce Racing. Depois de “bater na trave” na etapa passada, na Virgínia, o piloto subiu ao pódio pela primeira vez na categoria, em seu ano de estreia nos monopostos, e ele já veio em dose dupla, como dois terceiros lugares, além da conquista da pole position.

Kiko Porto

Mais uma rodada tripla da Fórmula 4 Americana foi disputada no último fim de semana. Desta vez, as provas foram realizadas na cidade de Lexington, no Estado Americano de Ohio, e a pista do Mid-Ohio Sports Car Course foi palco das disputas do circuito. Na competição, o piloto brasileiro Kiko Porto (Petromega/Miami Home Design/BF/DEForce Racing/Speed Group) garantiu mais uma vitória ao vencer a corrida de abertura da etapa, na sexta-feira, somando 25 pontos na tabela do campeonato de pilotos. Ainda nas corridas dois e três, válidas pela quarta etapa da temporada 2019, Kiko somou mais 12 pontos e segue na vice-liderança, mas agora com 171 pontos, faltando ainda duas etapas para o fim da temporada da Fórmula 4 nos Estados Unidos.

McLaren

A McLaren deverá disputar toda a temporada de Fórmula Indy de 2020, mas não deverá contar com o espanhol Fernando Alonso em todo o campeonato. O brasileiro Felipe Nasr é o mais cotado para ser o piloto titular.