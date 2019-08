Coluna Bandeirada do dia 10 de agosto de 2019

Paulo Bento estreará carro novo no Turismo Nacional

A prova do Turismo Nacional a ser disputada em Cascavel no dia 28 do próximo mês, encerrando a temporada deste ano, será especial para o cascavelense Paulo Bento. Ele vai estrear um carro novo, com o qual terminará o Campeonato Paranaense e disputará a Cascavel de Ouro.

Paulo está trabalhando desde o início do ano na montagem do carro, um Chevrolet Onix.

Na próxima semana começam os trabalhos de pintura, quando serão colocados os logos da New Holland, da Clínica de Estética Harmonia, do Motel Lumini e da Auto Brasil veículos, seus patrocinadores.

Campeões em Campo Mourão

O Campeonato Paranaense de Kart deste ano, a ser disputado nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, deverá ser o Estadual com maior número de campeões brasileiros presentes. Deverão estar lá Júnior Flores (novatos), Rafael Smaniotto (F-4 Graduados), José Muggiati Neto (Graduados), Filipe Vriesmann (Mirim) e Jedson Vicente (Super Sênior). Também estará Samuel Cruz, campeão da categoria Codasur Júnior, mas que no paranaense disputará a Júnior. Samuel é de Campo Mourão, mas nesta temporada está inscrito pelo Rio Grande do Sul.

Stock Car chega à metade da temporada em Campo Grande

A Stock Car chega à metade da temporada 2019 neste domingo, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.

Completando 40 anos, a temporada deste ano é uma das melhores de todos os tempos, marcada pelo equilíbrio e pela imprevisibilidade de quem vencerá provas. Nas nove provas disputadas até agora (uma em rodada simples e quatro em rodada dupla), nada menos que 13 pilotos foram ao pódio. Basta olhar o grid para constatar que há cerca de 20 pilotos com chance de vitória, em maiores ou menores níveis.

Metropolitano de São José tem etapa no fim de semana

O Autódromo de São José dos Pinhais recebe neste sábado e domingo a terceira etapa do Campeonato Metropolitano de Velocidade na Terra, com organização e promoção de Manoel Rodriguez e Leandro Stadler, da RS Motorsport Eventos. O evento terá o patrocínio de Militec-1, Pelikano, Toyota Barigui e Gasoline Car Repairs, o apoio da Só Carrão, Monster Energy, Alto Peças Kobber, Alvo Plotagens e CSM Comércio, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A etapa deste fim de semana terá o nome de Antônio Vani Gabardo, em homenagem ao tricampeão paranaense de Velocidade na Terra, falecido no mês de junho passado.

As inscrições podem ser feitas até o fim da tarde deste sábado, antes dos treinos livres, na secretaria da prova. Serão disputadas as categorias Marcas “A” e “B”, Turismo 1.600 “I” e “C”, Turismo 5000 (Omega, Opala e Dodge), Fusca Velocidade “A” e Light, Super Chevy “A” e “B”, Auto Cross “A” e “B”, com duas baterias de cada categoria, sendo uma no sábado e outra no domingo, no Autódromo de São José dos Pinhais. Os ingressos para o público custarão R$ 10 no sábado e R$ 20 no domingo, e quem levar um agasalho para doar, concorre a uma volta rápida em um carro de corrida, são três no total.

Agito

A exemplo do que aconteceu no último fim de semana, o Kartódromo Delci Damian estará agitado neste sábado, com treinos de pilotos locais. Eles querem aproveitar que a pista ainda está em condições muito próximas da realização do Brasileiro para fazer comparativos de tempos.

Londrina

Em função da realização da penúltima etapa do Turismo Nacional no dia 7 de setembro, em São Paulo, a categoria Marcas não fará parte da programação da terceira etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade, em Londrina, no mesmo dia. A categoria Marcas terá rodada dupla em uma das três etapas seguintes, em Cascavel ou em Curitiba.

Economia

Edson Massaro fará boa economia neste ano, uma vez que não precisará viajar muito para convidar pilotos para participar da Cascavel de Ouro, marcada para 3 de novembro no Autódromo Zilmar Beux. Categorias como Stock Cart, Stock Light, Mercedes-Benz Challenge, Copa Truck, Copa HB20, Sprint Race, Turismo Nacional e o Paranaense de Marcas estarão em Cascavel nos meses de setembro e outubro. Só terá que ter diplomacia para encaixar este ou aquele como parceiros ou trios na tradicionalíssima Cascavel de Ouro.