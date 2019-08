Coluna Bandeirada do dia 09 de agosto de 2019

Citadino de Kart de Foz recomeça amanhã

Depois da paralisação em julho para a realização do Campeonato Brasileiro, o Citadino de Kart de Foz do Iguaçu recomeça amanhã com a realização da terceira etapa no Adrena Kart. A promoção e a organização são do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). Toda a programação será desenvolvida no sábado.

O Citadino de Foz recomeça no embalo do sucesso dos pilotos iguaçuenses no Brasileiro, quando Júnior Flores sagrou-se campeão da categoria Novatos e Rafael Smaniotto na F-4 Graduados. Foz do Iguaçu ainda comemorou o quarto lugar de Firas Fahs na categoria Cadete; o quinto lugar de Pedro Capobianco, na Mirim; o 11º de Júnior Flores na Codasur; e o 15º de Guilherme Zimermann na categoria F-4 Sênior.

Classificação do Citadino de Kart de Foz do Iguaçu após duas etapas

Categoria Sprinter 125cc

Pos. Piloto Pontos

1º) Nicolas Zaparoli 49

2º) Rubson Favaretto 42

3º) Isac Yang 21

4º) Lucas Balbuena 20

5º) Auber Miola 17

6º) Wilson Kim 9

Categoria Júnior Menor

1º) Bernardo Miolla 25

2º) Firas Fahs 13

Categoria Cadete

1º) Julio Enrique Brito 42

2º) Vitor Cartieri 41

3º) Pedro Cabopianco 38

4º) Vinicius Martins 34

5º) Firás Fahs 29

6º) Ana Maria 18

Categoria Mirim

1º) Eric Yang 49

Categoria F-4 Geral

1º) Rafael Smaniotto 45

2º) Arthuro Mallorquin 44

3º) Marcelo Botega 31

4º) Wassim Fahs 24

5º) Adriano Sabião 23

6º) Guilherme Zimmerman 23

7º) Márcio Riuz 19

8º) Adnerson Fausto 19

9º) Marcos Rosa 16

10º) Alfred Euzébio 14

11º) Miguel Galli 14

12º) Inácio Park 8

13º) Wilson Kim 8

14º) Gustavo Capobianco 7

15º) Luís Henrique Golin 6

16º) Roberto Ramos 3

Categoria F-4 Sênior

1º) Arthuro Mallorquin 51

2º) Adriano Sabião 37

3º) Wassim Fahs 37

4º) Marcos Rosa 36

5º) Gustavo Capobianco 33

6º) Roberto Ramos 10

Categoria F-4 Graduados

1º) Rafael Smaniotto 49

2º) Marcelo Bottega 39

3º) Guilherme Zimmermann 32

4º) Alfred Euzébio 31

5º) Miguel Galli 20

6º) Inácio Park 18

7º) Luiz Henrique Golin 14

Categoria F-r Super Sênior

1º) Márcio Riuz 47

2º) Anderson Fausto 26

3º) Wilson Kim 24

Stock Car terá a 6ª etapa domingo

A Stock Car terá domingo a disputa da sexta etapa da atual temporada, em Campo Grande, capital sul-mato-grossense. A categoria chega à metade da temporada, com a expectativa de uma prova disputadíssima. Depois de cinco etapas, os dez primeiros na classificação do campeonato são: 1º) Daniel Serra, com 161 pontos; 2º) Ricardo Maurício, 140; 3º) Rubens Barrichello, 137; 4º) Julio Campos, 135; 5º) Thiago Camilo, 131; 6º) Max Wilson, 97; 7º) Felipe Fraga, 94; 8º) Marcos Gomes, 84; 9º) Galid Osman, 80; e 10º) Cacá Bueno, com 79 pontos.

Caíto e Felipe Carvalho terão 2 decisões em casa

Os cascavelenses Caíto e Felipe Carvalho terão duas decisões em casa, em campeonatos diferentes e em dois fins de semanas seguidos.

No dia 28 de setembro eles disputam a etapa de encerramento da temporada do Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6. Felipe é o vice-líder da categoria 1A, com 259, e Caíto é o quinto colocado, com 190. O líder é Thiago Tambasco, com 33 pontos.

Como irá disputar quatro provas no dia 7 de setembro, em São Paulo, e quatro em Cascavel (com pontuação em dobro), Felipe tem grandes chances de conquistar o título.

No Turismo Nacional eles correm pela equipe Sensei/KMK Empreendimentos/CVC/Maçarico/Polina.

No dia 6 de outubro, competindo em dupla, Caíto e Felipe disputarão a Copa HB20. Antes, no dia 18 de agosto, eles irão a Santa Cruz do Sul.

Felipe é o quinto colocado na categoria classe Pró, com 38 pontos, e Caíto, o sétimo, com 33. Na Copa HB20 eles defendem a equipe Sensei/Biovatis/Polina/CVC.

Akyu Myasava

Akyu Myasava, da equipe EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil, é o primeiro cascavelense a confirmar participação na Copa Brasil de Kart, que será disputada em outubro, no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina.

Thiago Klein

O cascavelense Thiago Klein trabalha para disputar a Copa HB20 no dia 6 de outubro, em Cascavel.

Roger Silvestro

Roger Silvestro estreou como Comissário Desportivo no Campeonato Brasileiro, quando foi um dos membros da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Sua atuação o credenciou como uma revelação e por isso está escalado para atuar amanhã na terceira etapa do Citadino de Foz do Iguaçu.