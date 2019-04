Coluna Bandeirada do dia 05 de abril de 2019

Equipe de cascavelense pronta para a Arrancada de Tratores

A equipe cascavelense Cobra Racing está pronta para a Arrancada de Tratores. A prova será nos dias 13 e 14 deste mês, no Tratoródromo de Maripá. A programação começa com treinos no sábado à tarde, as provas classificatórias serão no sábado à noite e no domingo à tarde. As semifinais e as finais serão no fim da tarde de domingo.

A Cobra Racing vai à pista com o piloto Jones Jacobi, com o patrocínio da Cascavel Diesel e da Wilson Turbinas. “Estamos bem preparados e acreditamos que Cascavel estará nas finais. Toda a preparação é feita pela Cascavel Diesel e as Turbinas são do Wilson”, completa Jones.

Vinícius Tessaro

O WSK, organização que promove alguns dos principais campeonatos de kart da Europa, deu início no último fim de semana ao WSK Euro Series. A primeira de quatro rodadas foi disputada em Sarno, na Itália, e teve a participação do brasileiro Vinícius Tessaro, que faz sua primeira temporada no kartismo europeu. Tessaro concluiu a prova em 18º entre os 60 participantes.

Thiago Klein quer o tetra no Metropolitano de Cascavel

Thiago Klein inicia no próximo dia 14 sua participação na temporada deste ano do Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel tendo como meta principal conquistar o tetracampeonato. O piloto da equipe Radiadores Fórmula 1 venceu a categoria Marcas A em 2015, 2016 e 2017.

Thiago vai competir com um Volkswagen Gol e também irá disputar o Campeonato Paranaense, que terá a etapa de abertura no dia 13, também em Cascavel. Ele destaca que será importante uma vitória logo na abertura da temporada para ter mais tranquilidade na sequência do campeonato. “A temporada promete ser competitiva e vamos mais uma vez apostar no potencial do Gol”, acentua Thiago.

Pipo Derani

O brasileiro Pipo Derani foi anunciado ontem como o primeiro piloto da equipe Risi Competizione para a disputa da 87ª edição da lendária 24 Horas de Le Mans, dias 15 e 16 de junho. Será a quinta participação do brasileiro em Le Mans, desde sua estreia em 2015. No ano passado, Derani foi o quinto colocado na GTE-Pro com uma Ferrari 488 e conquistou um pódio em 2017 na mesma categoria, mas correndo pela equipe oficial da Ford.

Sul-Brasileiro

Faltando pouco mais de 20 dias para seu início, o Campeonato Sul-Brasileiro de Kart deu andamento nas atividades de preparação para sua etapa de abertura, marcada para os dias 25, 26 e 27 de abril no Kartódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Além de trabalhar internamente no kartódromo e nos documentos oficiais, a organização abriu as inscrições para esta rodada, que será também o Open do Sul-Americano, a melhor oportunidade para treinar para este evento internacional também marcado para o Velopark, entre os dias 29 de maio e 1º de junho. As inscrições devem ser encaminhadas para http://www.kartmotor.com.br/inscricao/sul-brasileiro-2019.

Mundial de Kart

Foi dada a largada para o Brasil ser sede pela primeira vez de uma edição do Mundial de Kart. Com mais de 50 anos de existência, a competição é a segunda mais antiga criada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O piloto Felipe Massa, presidente da Comissão Internacional de Kart (CIK) pela FIA, Waldner Bernardo “Dadai”, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Gastão Fráguas Filho, empresário e campeão Mundial de Kart em 1995, Giovanni Guerra, representante brasileiro na Comissão Internacional de Kart, e Ricardo Garcia, proprietário do Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP), uniram forças para realizar a competição mais importante do kartismo internacional no Brasil em 2020. Esse grupo irá trabalhar para viabilizar a realização do evento no Brasil, cuidando de toda a logística, burocracia, buscando parceiros e patrocinadores para o evento.