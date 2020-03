Coluna ADI: Fundão no SUS, Prejuízo e Indicação geográfica

Fundão no SUS

O deputado Luiz Carlos Romanelli (PSB) defendeu o uso do fundo eleitoral, estimado em R$ 2 bilhões, no combate à pandemia do coronavírus que chegou ao Brasil. “Para enfrentar a pandemia do coronavírus, o correto é usar o dinheiro previsto no fundo eleitoral para a campanha de 2020 no SUS, repassando diretamente para os estados e os municípios”, disse Romanelli. Esse dinheiro deve se somar aos R$ 5 bilhões já aprovados no Congresso Nacional e destinados ao Sistema Único de Saúde.

Prejuízo

Estudo do Instituto Ipsos revela que a pirataria no Brasil gera prejuízo de R$ 4 bilhões por ano à indústria audiovisual. O levantamento mostra que 78% dos consultados informaram ser muito fácil achar conteúdo pirata ma internet.

Zerar taxas

O governo federal se reúne com agências de turismo e companhias aéreas para tentar zerar taxas de remarcação. O objetivo é chegar ao acordo de que remarcações de viagens possam ser feitas sem taxas.

Vai mal

Segundo uma recente pesquisa do instituto FSB, o prestígio dos parlamentares federais não anda muito bem. O levantamento mostra que apenas 11% dos brasileiros classificam como “ótimo” ou “bom” o trabalho de deputados e senadores. A maioria (44%) diz que o desempenho está entre péssimo e ruim.

Vai bem

A mesma pesquisa revela que o presidente Jair Bolsonaro está em sintonia com boa parte dos eleitores nas “pautas conservadoras”. O levantamento entrevistou 2 mil eleitores de mais de 16 anos nos 27 estados. Grande parte dos entrevistados é a favor das propostas de Bolsonaro como a militarização das escolas, o veto de projetos culturais financiados com dinheiro público e a campanha de abstinência sexual entre adolescentes.

Reembolso

O deputado Luciano Ducci (PSB) apresentou projeto de lei que garante o reembolso, sem ônus, aos consumidores que compraram passagens aéreas, hospedagem, cruzeiros e pacotes turísticos no caso de pandemia mundial ou epidemia nos locais de destino. A proposta prevê que o passageiro possa remarcar as passagens e/ou hospedagens num período de 24 meses ou requerer o reembolso, no caso de cancelamento dos voos.

Indicação geográfica

O Paraná tem sete produtos com indicação geográfica reconhecidos pelo Inpi e protegido pelas leis de propriedade e direitos industriais. O selo impede a reprodução de produtos típicos em outras regiões do Brasil. São eles: café de Norte Pioneiro, erva-mate de São Mateus do Sul, goiaba de Carlópolis, queijo da Colônia Witmarsum, mel do oeste do Paraná, uvas de Marialva, e melado de Capanema.

De molho

O deputado Toninho Wandscheer (Pros) está em casa com uma gripe forte. Deu-se um isolamento de 30 dias.

***Festa adiada

A 3ª Festa de Peão de Boiadeiro de Castro, em comemoração aos 316 anos da cidade, foi adiada seguindo a recomendação do Ministério da Saúde que orienta o adiamento de eventos com aglomeração de pessoas. O prefeito Moacyr Fadel (MDB) pede a compreensão da população “pela saúde e proteção de todos”.