Coluna ADI do dia 27 de setembro de 2019

Mais empregos

Pelo quinto mês consecutivo, o Brasil teve um saldo positivo na geração de emprego formal. Em agosto, foram criadas 121.387 novas vagas com a carteira assinada, segundo o Caged. “O melhor resultado para o período em seis anos. O Brasil segue se recuperando”, comemora o presidente Jair Bolsonaro. Já o Paraná teve saldo positivo de 8.726 novas vagas e liderou a criação de postos de trabalho no Sul do País em agosto, ficando à frente de Santa Catarina (6.529) e Rio Grande do Sul, que fechou 1.988 vagas.

Reconhecimento

O professor Sérgio Soares Braga, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e do programa de pós-graduação em ciências políticas da UFPR, destacou que a Assembleia Legislativa do Paraná é hoje uma das melhores do Brasil e “faz parte de um grupo de excelência de órgãos parlamentares que procuram melhorar a qualidade de suas atividades constantemente, com uma gestão transparente e próxima da sociedade”.

Reconhece II

“Os estudos mostram, em escala internacional, que os portais parlamentares não são apenas ferramentas virtuais. Eles desencadeiam atividades no mundo real. Tendo em vista isso aí, o Portal da Assembleia [do Paraná] evoluiu muito nos últimos anos, desenvolvendo aplicativos, disponibilizando online as ferramentas, como os Diários, que hoje estão disponibilizados no mundo digital, e apresentando programas educacionais e de cidadania”, disse Braga, uma das maiores autoridades do País em pesquisa sobre portais parlamentares.

Atestado

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), disse que as declarações do professor “representam um atestado da luta iniciada em 2015, pela abertura das portas do legislativo à população e pela busca radical pela transparência está sendo bem-sucedida”. Traiano lembrou que a Assembleia do Paraná foi a primeira a transmitir suas sessões por Facebook, Instagram, além da TV. “Iniciativas tomadas pela nossa equipe tem sido consagrada por prêmios nacionais, nos colocam na vanguarda dos legislativos brasileiro”.

***Marvada boa

Morretes integra o Anuário da Cachaça do Ministério da Agricultura. A cidade do litoral parananense é uma das mais importantes do País na produção do destilado, principalmente quando se leva em conta a proporção de alambiques por habitantes (a chamada “densidade cachaceira”). Conforme o levantamento, Morretes tem uma média de um produtor regularizado a cada 4 mil habitantes – o que o coloca em oitavo lugar nesse ranking.

***Efapi

A Prefeitura de Ponta Grossa iniciou os serviços de reparos no Centro de Eventos que vai receber a Feira Paraná 2019 e a 41ª edição da Efapi (Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial) de 18 a 27 de outubro.

Serviço social e psicologia

Os profissionais de serviço social e de psicologia aguardam com ansiedade a sanção do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que lei que prevê a inserção das duas categorias nas equipes multiprofissionais das escolas brasileiras. Os assistentes sociais também esperam a celeridade de outro projeto de lei que estabelece o piso nacional em R$ 4,2 mil para jornada de seis horas diárias. O projeto está nas comissões da Câmara dos Deputados.

Epidemia

Inajá, na região noroeste, é a primeira cidade do Paraná a confirmar epidemia de dengue desde 28 de julho, quando teve início do novo ciclo da doença. Outras oito cidades estão em estado de alerta.

Sou candidato

O deputado Filipe Barros já adiantou ao PSL que vai disputar a Prefeitura de Londrina nas eleições municipais de 2020. A pré-candidatura de Barros tem extrema simpatia do Palácio do Planalto, em Brasília.