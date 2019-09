Coluna ADI do dia 24 de setembro de 2019

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participa nesta segunda-feira (23) do plantio de árvores no Colégio Estadual Professora Maria Gai Grendel, no bairro Caximba, em Curitiba. O evento marcará o início do programa Paraná mais Verde, que vai incentivar o plantio de mudas de árvores nativas em todo o Estado. 23/09/2019 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Mulher Paranaense

O governador Ratinho Junior apresenta hoje o Programa Banco da Mulher Paranaense. Gerenciado pela Fomento Paraná, o programa vai apoiar negócios que tenham mulheres como proprietárias ou sócias por meio de financiamentos com taxas de juros mais baixas. Permite, também, a participação no risco do negócio, por meio de um fundo específico.

A caminho do DEM

Depois de Alexandre Frota (PSDB-SP), a deputada Joice Hasselmann (SP) pode abandonar o PSL, ir para o DEM e disputar a prefeitura da capital paulista. Os democratas estão de braços abertos.

Golpe do Whats

A Justiça do Maranhão começou a julgar os responsáveis por golpes financeiros pela clonagem de contas do WhatsApp Brasil afora. No Paraná, entre as vítimas estão a ex-governadora Cida Borghetti (PP) e o deputado Romanelli (PSB). Os criminosos conseguiam acesso às contas do aplicativo e pediam dinheiro a amigos e conhecidos dos políticos. Também foram vítimas deputados federais e ministros. O caso contou com investigação da Polícia Federal e da Polícia Civil.

Sala de Comunicação

Depois que o projeto Escola Sem Partido foi rejeitado por 27 votos a 21, o líder do Governo e presidente da comissão de educação, deputado Hussein Bakri (PSD), informou que vai abrir um canal de comunicação com os pais dos alunos das escolas estaduais e a intenção é receber denúncias de abusos cometidos em sala de aula. “Existem muitas denúncias de aliciamento de crianças em alguns colégios. Eu tenho farto material dessas denúncias. Evidentemente que a maioria do professores faz as coisas direito”, disse Bakri

Em sala, aula

“Dentro da sala de aula tem que dar aula. Pode até discutir, o que não pode é personalizar, criticar pessoas. Esse é o combate que faço, a Comissão de Educação vai atuar muito duro na fiscalização desse problema que existe e que muitos insistem em colocar em sala de aula”, completa Hussein.

Inadimplentes em alta

O número de inadimplentes no Brasil cresce, mostra o levantamento do SPC. Quase a metade dos devedores (47%) tem dívidas acima de R$ 1.000. Em média, o brasileiro com nome sujo deve R$ 3.277.

***Semana

Nesta semana, mais de 550 escolas de ensino superior em todo o País oferecem mais de seis 6 mil atividades gratuitas. Entre os serviços ofertados estão consultoria jurídica, orientação profissional e educacional, assistência à saúde, promoção da inclusão digital e atividades culturais, recreativas e esportivas.

***Candidatos

O PSB filiou os empresários Ricardo Miranda e Marcos Ivankio Bascuia já anunciados como pré-candidatos a prefeito nas cidades de Fazenda Rio Grande e Mandirituba, respectivamente. “O PSB vai ter candidato a prefeito na maioria das cidades do Paraná com uma atenção especial às cidades da região metropolitana de Curitiba. Na capital, o nosso candidato é o deputado Luciano Ducci”, destacou o deputado Luiz Claudio Romanelli.

Paraná na Abav

O Paraná participa da 47ª Abav entre quarta (25) e sexta-feira (27) em São Paulo. A Abav é uma das maiores e mais importantes feiras de negócios e turismo e terá expositores de destinos, meios de hospedagem, cruzeiros, empresas aéreas, parques temáticos, locadoras de veículos, startups e empresas de tecnologia. “Estaremos com o maior estande na história das participações nesse evento”, diz o presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl.