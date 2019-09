Coluna ADI do dia 19 de setembro de 2019

Rede reforçada

A Copel entregou uma subestação e uma linha de transmissão subterrânea que vão reforçar a rede elétrica de Curitiba até a próxima década. São mais R$ 174 milhões que fazem parte da estratégia dos investimentos da companhia com alta tecnologia e repaginação urbanística. “A tecnologia de cabeamento subterrâneo é a mais moderna do País. Isso faz com que residências, comércios e indústrias possam continuar crescendo. Nós teremos capacidade de ampliação para atender Curitiba e Região Metropolitana. A Copel tem uma agenda de eficiência e modernidade para aumentar a capacidade econômica do Estado”, disse o presidente Daniel Pimentel Slaviero.

Home office

O delator da Lava Jato Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, já está em casa em São Paulo e disse que vai trabalhar. Solto na terça-feira (17) em Curitiba, Pinheiro já está usando tornozeleira eletrônica e vai cumprir o restante de sua prisão domiciliar.

Convite a Moro

O Podemos pretende ter o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) e oferecer a legenda para a disputa da Presidência em 2022. Na eleição passada, o senador Alvaro Dias (PR) era o candidato do partido e convidou Moro para ser ministro da Justiça, o que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) fez assim que eleito.

Justificativa

Operadoras e planos de saúde serão obrigados a fornecer aos clientes toda documentação necessária que justifique a negativa de realização e custeio de cobertura parcial ou total de procedimento médico, cirúrgico ou de diagnóstico, tratamento e internação. É o que determina o projeto de lei do deputado Evandro Araújo (PSC), aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa. “Muitas vezes, o documento que justifica a negativa, quando é apresentado, traz uma série de abreviações e códigos de doenças e exames que podem tornar sua interpretação muito difícil”, justifica Araújo.

Grande porcaria

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) afirmou que o projeto de abuso de autoridade objetiva “frear e dificultar os trabalhos da Operação Lava Jato”. “Essa proposta cria uma insegurança enorme para policiais, juízes e procuradores. A lei foi feita com 37 itens e tudo que se fizesse seria motivo para punir juiz. É um péssimo projeto e que foi mal feito. É uma grande porcaria”,.

Licença capacitação

O deputado Tiago Amaral (PSB), relator do projeto e vice-líder do Governo, propôs uma emenda substitutiva ao projeto de lei que prevê o fim das licenças-prêmio dos servidores estaduais. Pela proposta, apresentada na CCJ, o benefício será trocado por licença-capacitação que só valeria para os atuais servidores. Nas contas do governo, a extinção objetiva zerar o passivo das licenças-prêmio que chega a quase R$ 3 bilhões.

***Tendência Mais

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Apucarana apresentou ao prefeito Júnior da Femac (PDT) o projeto da Tendência Mais 2019 – evento que fomentará o comércio local e mostrará que os lojistas apucaranenses têm conhecimento das principais tendências da moda. A prefeitura e o Sebrae vão apoiar o evento que será realizado em 26 de outubro.

***É muito salgadinho

O vereador João Alexandre (PHS) apresentou requerimento cobrando da Prefeitura de Cianorte sobre a contratação de serviço de coffe break, bufê, marmitex, lanches prontos e bebidas que alcançam a marca de 13 toneladas. A secretária de Bem-Estar Social, Marlene Bataglia, ainda vai explicar detalhes da licitação na Câmara Municipal. O total proposto pelo serviço é de R$ 678,9 mil.