Coluna ADI do dia 13 de agosto de 2019

Pirâmides criminosas

As pirâmides financeiras poderão ser incluídas como crime no Código Penal, prevê o projeto de lei do senador Flávio Arns (Rede-PR) em análise na Comissão de Constituição e Justiça. “É muito comum vermos esse tipo de esquema que muitas vezes está camuflado na forma de um investimento lucrativo, atraindo pessoas a adquirirem um produto fictício ou sem valor real de mercado com a promessa de lucro fácil”, aponta Arns.

Fácil de pagar

A rede credenciada pela Copel para receber a conta de luz ultrapassa mil pontos comerciais entre farmácias, supermercados e mercearias. Além das 15 redes bancárias, os novos convênios incluem um agente virtual que recebe a conta em débito e crédito (adeusfila.com.br). As 77 lojas da rede de farmácias Nissei e de 36 unidades dos supermercados Canção também recebem as contas.

Fácil II

Os locais credenciados em cada cidade podem ser consultados no acesso rápido do site copel.com em “como pagar sua conta”. O aplicativo é gratuito e está disponível para Android e iOS. Permite o cadastro direto de débito automático nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco, Santander, Banco Cooperativo do Brasil, Intermedium, Cooperativa de Crédito Rural Coopavel, Uniprime Norte do Paraná e Central Inter.

Leite do Paraná

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados estará em Castro na sexta-feira (16) para avaliar o potencial da produção do leite na região. A deputada Aline Sleutjes (PSL-PR) propôs o encontro para discutir “temas que buscam cada vez mais agregar valor econômico à produção nacional, para que o País mantenha o reconhecimento mundial da qualidade e segurança dos produtos do agronegócio”. O encontro será na Agroleite 2019, feira de agronegócios voltada para a cadeia leiteira, no Parque de Exposições Dário Macedo.

Aulão do Enem

Será hoje, na Assembleia Legislativa, o Aulão do Enem, que vai reunir mais de 700 estudantes da rede pública no preparativo ao exame nacional do ensino médio. A Assembleia disponibiliza ainda, de forma gratuita, mais de 500 videoaulas com conteúdos para melhorar o desempenho no exame.

Centro de Operações

O Centro Integrado de Operações de Fronteira em Foz do Iguaçu será inaugurado em dezembro e funcionará no PTI (Parque Tecnológico de Itaipu). A implantação do centro proposta pelo ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança) vai reunir diversos órgãos de segurança, entre eles Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria Nacional de Justiça, Departamento Penitenciário Nacional e Secretaria de Operações Integradas.

Mais Cidades

O governador Ratinho Junior apresentou aos deputados detalhes do Programa Mais Cidades que prevê investimentos pelas Secretarias da Agricultura, da Educação e do Esporte, da Infraestrutura e Logística, da Segurança Pública e do Desenvolvimento Urbano. Com os detalhes dos projetos de cada secretaria, os deputados poderão orientar os prefeitos a listar as obras e os equipamentos de interesse de cada município até o lançamento oficial do programa em 25 de setembro.

Aonde der, juntos

PV, PSB, PDT e Rede decidiram formar uma frente de centro-esquerda para as eleições municipais de 2020. Os partidos já estão mapeando cidades onde há possibilidade de coligação. No Paraná, o MDB tenta atrair o PV e a Rede e o PDT defende disputar o pleito em chapa própria de prefeito e vereador. A aliança deve funcionar nas cidades menores, nas grandes, não.