Cobrinhas d’água

O Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Inverno foi encerrado com cascavelenses no pódio, no último sábado (25), em Belo Horizonte (MG). Dois nadadores da cidade, da Associação Atlética Comercial, comandados por Rui Comin, voltaram para casa com quatro medalhas da competição.

Competidor na categoria Infantil 1 (13 anos), Willian Matana pode se orgulhar de ser o mais rápido do Brasil nas provas dos 400m medley e dos 200m borboleta dentre os atletas de sua idade. Além desse ouro, ele foi medalhista de bronze nos 1.500m livre em Minas Gerais. Já Beatriz Garute voltou para casa com a medalha de prata nos 200m costas.

Os resultados deixaram a equipe do Comercial na 18ª colocação da classificação geral por pontos e no 10º lugar no quadro de medalhas dentre os 102 clubes participantes.